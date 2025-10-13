وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان توسعات محطة مياه أبوتيج

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولتهما اليوم بتفقد أعمال التوسعات الجارية بمحطة مياه أبوتيج المرشحة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي بأسيوط.

وتفقد الوزير والمحافظ خلال جولتهما مكونات المشروع الذي يُعد من أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تعمل المحطة بنظام الترشيح السريع بطاقة إنتاجية حالية 43,200 م³/يوم وتضم (2) مروق و(8) مرشحات، وتخدم مركز أبوتيج والمناطق المحيطة به بمياه شرب نقية وآمنة، وتشمل أعمال التوسعات الجارية بالمحطة مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 86,400 م³/يوم، بإضافة (2) مروق جديدين و(8) مرشحات ليصبح الإجمالي (4) مروقات و(16) مرشحًا، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين الضغوط داخل الشبكات لتغطية مركز أبوتيج بالكامل.

ويشمل المشروع كذلك مد وتدعيم شبكات مياه بطول 9.6 كم بعدد 369 مطبقًا، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جزئي لخطوط الطرد ومحطات الرفع ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2025 / 2026، بما يعزز كفاءة التشغيل ويضمن استمرارية الخدمة.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط نسب التنفيذ بالمشروع، موجهًا بدفع وضغط الأعمال والالتزام بالمدة الزمنية المقررة.