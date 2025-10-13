قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان توسعات محطة مياه أبوتيج

محطة مياه أبوتيج
محطة مياه أبوتيج
آية الجارحي

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولتهما اليوم بتفقد أعمال التوسعات الجارية بمحطة مياه أبوتيج المرشحة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي بأسيوط.

وتفقد الوزير والمحافظ خلال جولتهما مكونات المشروع الذي يُعد من أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تعمل المحطة بنظام الترشيح السريع بطاقة إنتاجية حالية 43,200 م³/يوم وتضم (2) مروق و(8) مرشحات، وتخدم مركز أبوتيج والمناطق المحيطة به بمياه شرب نقية وآمنة، وتشمل أعمال التوسعات الجارية بالمحطة مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 86,400 م³/يوم، بإضافة (2) مروق جديدين و(8) مرشحات ليصبح الإجمالي (4) مروقات و(16) مرشحًا، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين الضغوط داخل الشبكات لتغطية مركز أبوتيج بالكامل.

ويشمل المشروع كذلك مد وتدعيم شبكات مياه بطول 9.6 كم بعدد 369 مطبقًا، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جزئي لخطوط الطرد ومحطات الرفع ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2025 / 2026، بما يعزز كفاءة التشغيل ويضمن استمرارية الخدمة.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط نسب التنفيذ بالمشروع، موجهًا بدفع وضغط الأعمال والالتزام بالمدة الزمنية المقررة.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان لوزير والمحافظ حياة كريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

