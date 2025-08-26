31 أغسطس بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بني سويف



أعلن الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انطلاق أعمال الكشف الطبي يوم الأحد 31 أغسطس الجاري للطلاب الجدد الملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكافة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب.



وأضاف أن الجامعة خصصت مقراً بكلية الحقوق لكليات غرب النيل، ومقراً بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة لكليات شرق النيل، لافتاً إلى أن الفترة ما بين 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر تشمل كليات الطب البشري والبيطري والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والمعلومات، بينما تشمل الفترة ما بين 7 إلى 11 سبتمبر كليات العلوم وعلوم الأرض ، والإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن وعلوم الملاحة وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتشمل الفترة ما بين 14 إلى 18 سبتمبر كليات الخدمة الاجتماعية ، والسياحة والفنادق والتجارة والتربية والفنون التطبيقية والتمريض، وتشمل الفترة ما بين 21 إلى 25 كليات الآداب ورياض الأطفال وتكنولوجيا العلوم الصحية، وتشمل الفترة ما بين 28 أغسطس إلى 2 أكتوبر كليات الحقوق وتكنولوجيا التعليم والزراعة والمعهد الفني للتمريض.