3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر.

وتسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من حلايب على فترات متقطعة.

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من من 1.25 الى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الادارية 29 17

6 اكتوبر 28 17

بنهــــا 28 19

دمنهور 27 19

وادى النطرون 29 18

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 18

دمياط 27 21

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 29 20

نخل 28 12

كاترين 25 11

الطور 28 19

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 24

الاسكندرية 27 20

العلمين 26 19

مطروح 26 20

السلوم 27 20

سيوة 28 15

رأس غارب 30 21

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 17

أسيوط 29 17

سوهاج 32 19

قنا 35 20

الأقصر 36 20

أسوان 38 21

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 35 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 37 29

المدينة 38 26

الرياض 35 21

المنامة 32 28

أبوظبى 36 27

الدوحة 35 26

الكويت 37 22

دمشق 28 09

بيروت 26 21

عمان 25 13

القدس 23 14

غزة 26 21

بغداد 31 20

مسقط 31 26

صنعاء 23 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 21

تونس 30 20

الجزائر 26 19

الرباط 25 16

نواكشوط 35 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 18 04

إسطنبول 21 12

إسلام آباد 30 18

نيودلهى 32 21

جاكرتا 35 24

بكين 22 12

كوالالمبور 34 24

طوكيو 23 17

أثينا 23 12

روما 24 13

باريس 17 11

مدريد 24 13

برلين 13 08

لندن 18 12

مونتريال 15 10

موسكو 06 03

نيويورك 18 13

واشنطن 20 14

أديس أبابا 22 12

