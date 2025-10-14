ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 موجة صعود حادة، بعدما تجاوز سعر الأونصة عالميًا حاجز 4100 دولار للمرة الأولى في التاريخ، في ظل تصاعد المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس مباشرة على الأسواق المحلية في مصر.

قفزة قياسية في أسعار الذهب داخل مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – إلى 5510 جنيهات، بينما وصل عيار 24 إلى 6297 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 4722 جنيهًا، كما قفز سعر الجنيه الذهب إلى 44,080 جنيهًا لأول مرة، ما يعكس حالة من الاندفاع نحو المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين.

قرارات ترامب تشعل التوتر التجاري من جديد

جاء هذا الصعود الحاد في الأسعار عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، إلى جانب قيود تصدير جديدة على برامج الكمبيوتر الحيوية بدءًا من نوفمبر المقبل، هذه الخطوة زادت من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وأطلقت موجة قلق واسعة في الأسواق المالية العالمية.

الصين ترد وتؤكد تمسكها بمصالحها

وفي المقابل، أعلنت الصين أنها "لن تتراجع" أمام هذه الإجراءات، مؤكدة أنها ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية، هذا الرد الصارم عزز من توجه المستثمرين نحو الذهب وغيره من الأصول الآمنة تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ.

تحركات الأسواق رغم محاولات التهدئة

وعلى الرغم من أن ترامب حاول في تصريحات لاحقة طمأنة الأسواق بقوله إن واشنطن "لا تخطط لتصعيد فوري"، إلا أن المتعاملين ظلوا في حالة حذر وترقب، نظرًا للطبيعة المتقلبة للسياسات الأمريكية في الفترة الأخيرة، وهو ما حافظ على اتجاه الذهب الصعودي.

عوامل اقتصادية تدفع الذهب نحو مستويات تاريخية

يرجح محللون أن الارتفاع المتواصل للذهب منذ مطلع عام 2025 يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها:

تصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية

زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتعزيز الاحتياطيات

تدفق رؤوس الأموال من صناديق الاستثمار نحو أصول الملاذ الآمن

التوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية من جانب الاحتياطي الفيدرالي

توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تشير التقديرات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر المقبل، مع احتمال تنفيذ خفض إضافي في ديسمبر، وذلك في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي وسط تصاعد حالة عدم اليقين عالميًا.

ترقب خطاب جيروم باول وتأثيره على الأسواق

ومن المنتظر أن يلقي جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، خطابًا مهمًا مساء اليوم أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وسط ترقب كبير من الأسواق لمعرفة التوجهات المقبلة للسياسة النقدية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب في الأيام القادمة.