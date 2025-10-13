قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026

خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ولاء خنيزي

 في إطار سعي الدولة إلى تنظيم موسم الحج لعام 2026 بما يضمن النزاهة والشفافية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج ضمن نظام حج القرعة، محددة ضوابط واضحة وطرق متعددة لاستقبال الطلبات، مع التأكيد على تكافؤ الفرص ومنع أي استثناءات خارج القواعد المحددة.

بدء استقبال طلبات التقديم لحج القرعة

تستمر وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 13 اكتوبر 2025، في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026 ضمن نظام حج القرعة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تنظيمية معتمدة لضمان سير عملية التقديم بسلاسة ودون تزاحم.

طرق متعددة للتقديم تسهيلاً على المواطنين

حرصت الوزارة على توفير أكثر من وسيلة للتقديم، بما يتيح لكل مواطن اختيار الطريقة الأنسب له، وتشمل:

  • التوجه مباشرة إلى أقسام ومراكز الشرطة في مختلف محافظات الجمهورية.
  • التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية.
  • التسجيل عبر الخدمة الصوتية المخصصة لاستقبال طلبات الحج.

إجراء قرعة علنية لضمان النزاهة

ووفقًا لما أعلنته الجهات المعنية، سيتم إجراء قرعة علنية إلكترونية لكل مديرية أمن على حدة، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن الجدول الزمني للقرعة من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية، لضمان الشفافية ومتابعة المواطنين للنتائج خطوة بخطوة.

الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص

يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الكاملة بين جميع المتقدمين، حيث تعتمد عملية الاختيار على القرعة الإلكترونية فقط، دون أي تدخل بشري، مما يعزز الثقة في الإجراءات ويضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع.

ضوابط تقديم الطلبات

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند التقديم، ومن أبرزها:

  • ضرورة أن يقوم المتقدم بتقديم الطلب شخصيًا، سواء من خلال مراكز الشرطة أو الموقع الإلكتروني أو عبر الخدمة الصوتية.
  • يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، حيث لن يُقبل أي طلب يحتوي على بطاقة منتهية الصلاحية.
  • لا يُشترط أن يتطابق محل التقديم مع محل الإقامة المثبت في البطاقة، مما يتيح حرية التقديم من أي محافظة داخل الجمهورية.

ضرورة اختيار جهة واحدة فقط للتقديم

شددت وزارة الداخلية على ضرورة عدم التقديم لأداء الحج عبر أكثر من جهة، حيث يجب على المواطن أن يختار أحد الأنظمة التالية فقط:

  • حج القرعة التابع لوزارة الداخلية.
  • حج وزارة السياحة.
  • حج التضامن الاجتماعي.

ولا يُسمح بتقديم أكثر من طلب، كما لا يجوز التنازل عن فرصة الحج بعد غلق باب التقديم سواء من قبل الفائز أو المرافق له.

شرط عدم أداء فريضة الحج سابقًا

ومن الشروط الأساسية للتقديم ضمن نظام حج القرعة، أن لا يكون المتقدم أو المرافق قد سبق له أداء فريضة الحج في أي وقت سابق من حياته، ويُطلب من المتقدم تقديم إقرار رسمي بذلك أثناء التقديم لضمان الالتزام بهذا الشرط.

الحج حج القرعة حج القرعة 2026 شروط حج القرعة 2026 خطوات التقديم لحج القرعة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

مريم الجندي

مريم الجندي تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

مسلسل لينك

مسلسل لينك الحلقة.. رانيا يوسف وسيد رجب ضحيتان لنفس الهاكر

ايهاب توفيق

إيهاب توفيق نجم شهر أكتوبر على راديو إنرجي

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد