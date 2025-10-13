خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026

في إطار سعي الدولة إلى تنظيم موسم الحج لعام 2026 بما يضمن النزاهة والشفافية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج ضمن نظام حج القرعة، محددة ضوابط واضحة وطرق متعددة لاستقبال الطلبات، مع التأكيد على تكافؤ الفرص ومنع أي استثناءات خارج القواعد المحددة.

بدء استقبال طلبات التقديم لحج القرعة

تستمر وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 13 اكتوبر 2025، في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026 ضمن نظام حج القرعة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تنظيمية معتمدة لضمان سير عملية التقديم بسلاسة ودون تزاحم.

طرق متعددة للتقديم تسهيلاً على المواطنين

حرصت الوزارة على توفير أكثر من وسيلة للتقديم، بما يتيح لكل مواطن اختيار الطريقة الأنسب له، وتشمل:

التوجه مباشرة إلى أقسام ومراكز الشرطة في مختلف محافظات الجمهورية.

التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية.

التسجيل عبر الخدمة الصوتية المخصصة لاستقبال طلبات الحج.

إجراء قرعة علنية لضمان النزاهة

ووفقًا لما أعلنته الجهات المعنية، سيتم إجراء قرعة علنية إلكترونية لكل مديرية أمن على حدة، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن الجدول الزمني للقرعة من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية، لضمان الشفافية ومتابعة المواطنين للنتائج خطوة بخطوة.

الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص

يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الكاملة بين جميع المتقدمين، حيث تعتمد عملية الاختيار على القرعة الإلكترونية فقط، دون أي تدخل بشري، مما يعزز الثقة في الإجراءات ويضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع.

ضوابط تقديم الطلبات

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند التقديم، ومن أبرزها:

ضرورة أن يقوم المتقدم بتقديم الطلب شخصيًا، سواء من خلال مراكز الشرطة أو الموقع الإلكتروني أو عبر الخدمة الصوتية.

يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، حيث لن يُقبل أي طلب يحتوي على بطاقة منتهية الصلاحية.

لا يُشترط أن يتطابق محل التقديم مع محل الإقامة المثبت في البطاقة، مما يتيح حرية التقديم من أي محافظة داخل الجمهورية.

ضرورة اختيار جهة واحدة فقط للتقديم

شددت وزارة الداخلية على ضرورة عدم التقديم لأداء الحج عبر أكثر من جهة، حيث يجب على المواطن أن يختار أحد الأنظمة التالية فقط:

حج القرعة التابع لوزارة الداخلية.

حج وزارة السياحة.

حج التضامن الاجتماعي.

ولا يُسمح بتقديم أكثر من طلب، كما لا يجوز التنازل عن فرصة الحج بعد غلق باب التقديم سواء من قبل الفائز أو المرافق له.

شرط عدم أداء فريضة الحج سابقًا

ومن الشروط الأساسية للتقديم ضمن نظام حج القرعة، أن لا يكون المتقدم أو المرافق قد سبق له أداء فريضة الحج في أي وقت سابق من حياته، ويُطلب من المتقدم تقديم إقرار رسمي بذلك أثناء التقديم لضمان الالتزام بهذا الشرط.