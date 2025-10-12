قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار السكر التمويني.. والخدمات الإلكترونية لتحديث بطاقة التموين

أسعار السكر التمويني.. والخدمات الإلكترونية لتحديث بطاقة التموين
أسعار السكر التمويني.. والخدمات الإلكترونية لتحديث بطاقة التموين
ولاء خنيزي

في إطار سعي الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة أصحاب البطاقات التموينية، كثّفت وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهودها لضمان توافر السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر التمويني، ضمن منظومة الدعم التي يستفيد منها ملايين المصريين.

سعر السكر التمويني 

تواصل وزارة التموين ضخ كميات من السكر المدعوم داخل المنافذ التموينية، ليُصرف للمواطنين بسعر 12.60 جنيه للكيلو الواحد.

حصة الأفراد على البطاقات

يتم توزيع الحصص على البطاقات وفق عدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية، على النحو التالي:

  • كيلو واحد سكر لكل فرد شهريًا.
  • حد أقصى للصرف هو 6 كيلو جرامات للبطاقة الواحدة.

أمثلة توضيحية:

بطاقة تحتوي على 3 أفراد سيتم الحصول على 3 كيلو سكر.

بطاقة تحتوي على 4 أفراد سيتم الحصول على 4 كيلو سكر.

بطاقة تضم 6 أفراد أو أكثر، الحد الأقصى للصرف 6 كيلو فقط.

تنظيم صرف السلع في المنافذ التموينية

كما شددت الوزارة على ضوابط العمل داخل منافذ صرف السلع، حيث تم التأكيد على ما يلي:

  • مواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا.
  • ضرورة إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها.
  • أخذ إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة.
  • إتاحة إجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وما يزيد عن ذلك بموافقة المديرية.
  • حق البقال أو صاحب المنفذ في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية.

الخدمات الإلكترونية لتحديث البطاقات التموينية عبر منصة مصر الرقمية

في إطار منفصل أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب التموينية، وتشمل الخدمات المتوفرة حاليًا:

  • تحديث بيانات البطاقة التموينية.
  • استخراج بدل فاقد أو تالف.
  • تفعيل البطاقة التموينية الجديدة.

خطوات تنفيذ الخدمة إلكترونيًا:

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
  • اختيار خدمة التموين.
  • الضغط على استمارة تحديث بيانات المواطن.
  • قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
  • تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

أهمية تحديث البيانات لضمان استمرار الدعم

أكدت وزارة التموين أن دقة تحديث البيانات تعد شرطًا أساسيًا لاستمرار صرف الحصص التموينية للمستحقين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تساهم في تنقية قواعد البيانات وفتح المجال لإضافة أسر جديدة ضمن منظومة الدعم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

