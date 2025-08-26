وكيل أوقاف بني سويف يلقي محاضرة توعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة

ألقى فضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف محاضرة تثقيفية بالمجلس القومي للمرأة تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ودورها في بناء المجتمع"، بحضور مسئولي المجلس وعدد من أئمة الأوقاف والقساوسة ورجال الدين المسيحي، تأكيدًا على التلاحم الوطني والشراكة المجتمعية في معالجة القضايا الحيوية.

وخلال كلمته، أوضح فضيلة الدكتور عاصم قبيصي أن الإسلام الحنيف جاء ليكرم المرأة ويحفظ حقوقها، وأن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المرأة من خلال برامج دعوية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز مكانتها ونشر الوعي بحقوقها، مشددًا على أن العنف ضد المرأة لا يتفق مع قيم الدين ولا مع مبادئ الإنسانية.

كما أكد المشاركون من الأئمة والقساوسة أن العنف ضد المرأة جريمة أخلاقية ومجتمعية ترفضها الأديان السماوية كافة، وأن تكريم المرأة ودعمها يمثلان أساسًا لبناء مجتمع قوي ومتوازن. وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث دارت مناقشات مثمرة حول سبل مواجهة هذه الظاهرة، ودور التوعية الدينية والمجتمعية في القضاء عليها.