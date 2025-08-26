قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظات

وكيل أوقاف بني سويف يلقي محاضرة توعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة

قومي المرأة ببني سويف
قومي المرأة ببني سويف

 ألقى فضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف محاضرة تثقيفية بالمجلس القومي للمرأة تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ودورها في بناء المجتمع"، بحضور مسئولي المجلس وعدد من أئمة الأوقاف والقساوسة ورجال الدين المسيحي، تأكيدًا على التلاحم الوطني والشراكة المجتمعية في معالجة القضايا الحيوية.

وخلال كلمته، أوضح فضيلة الدكتور عاصم قبيصي أن الإسلام الحنيف جاء ليكرم المرأة ويحفظ حقوقها، وأن وزارة الأوقاف بقيادة  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المرأة من خلال برامج دعوية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز مكانتها ونشر الوعي بحقوقها، مشددًا على أن العنف ضد المرأة لا يتفق مع قيم الدين ولا مع مبادئ الإنسانية.

كما أكد المشاركون من الأئمة والقساوسة أن العنف ضد المرأة جريمة أخلاقية ومجتمعية ترفضها الأديان السماوية كافة، وأن تكريم المرأة ودعمها يمثلان أساسًا لبناء مجتمع قوي ومتوازن. وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث دارت مناقشات مثمرة حول سبل مواجهة هذه الظاهرة، ودور التوعية الدينية والمجتمعية في القضاء عليها.

بني سويف قومي المراة

