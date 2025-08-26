قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات عاجلة للرد على شكاوى ومشكلات واحتياجات المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بتشكيل لجنة من الري والزراعة والوحدة المحلية، لمعاينة ودراسة شكوى بعض أهالي قرية الحكامنة مركز بني سويف،من ضعف وصول مياه الري لبعض أراضيهم الزراعية ، والوقوف على الأسباب والمعوقات التي تحول دون انتظام وصول المياه لزراعاتهم التي يتم تغذيتها عبر مسقى رئيسي"خاص بالأهالي"مُتفرع من ترعة بلفيا

وأمر المحافظ بالمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير فني  بالمعوقات ومقترحات الحلول والبدائل وتنفيذها  لإزالة أسباب الشكوى تيسيراً على الأهالي والمزارعين وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة

وقرر المحافظ،إعانة عاجلة لسيدة"من مركز ناصر"من الفئات الأولى بالرعاية ،بجانب مساعدة منتظمة"لمدة  6 أشهر"من التضامن الاجتماعي ،فضلا عن تكليف إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع التضامن ومنظمات المجتمع المدني والصحة ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية الصحة والعلاج نظرا  لظروفها المادية ووضعها الصحي، خاصة وأنها مُصابة بمرض مُزمن وتتلقى العلاج بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي  

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح،الذي يعقده المحافظ بصفة أسبوعية، في إطار حرصه على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وبحث الحلول المناسبة لمشكلاتهم في مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك بحضور وكلاء الوزارات والمسئولين التنفيذيين المعنيين، لضمان طرح حلول عملية وسريعة والعمل على تنفيذها بشكل فعّال، مع متابعة مستمرة من مكتب المحافظ للتأكد من استمرارية تلك الحلول وتحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع.

واستمع المحافظ لتفاصيل وملابسات الشكوى التي تقدم بها بعض مواطني قمبش بمركز ببا ، بشأن طفح وإنسداد في شبكة الصرف الصحي ، بالقرب من المعهد الديني بالقرية ،حيث تم تكليف التنفيذيين المعنيين من شركة المياه والهيئة القومية والوحدة المحلية ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو  سحب المياه بالمنطقة المتضررة ،وعمل مراجعة فنية لخطوط ووصلات الشبكة ، وعمل محاضر للمخالفين المتعدين بتركيب وصلات خلسة

وبحث المحافظ شكوى بعض أهالي عزبة تعيلب التابعة لمجلس قروي اهناسيا الخضراء،من ضعف الإنارة بأعمدة القرية ، حيث أوضح رئيس مركز ومدينة بني سويف بأنه قد تم دعم العزبة بالعدد الكافي من أعمدة الإنارة واستبدال وإصلاح الكشافات،بجانب التنسيق مع القطاع، فيما يتعلق بانتظام أعمال الصيانة الدورية للوحة المحول المغذي للعزبة

وكلف المحافظ مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف من الشركة والهيئة ،بدراسة مشكلة بعض الأهالي المقيمين بشارع عبد الحميد معروف بحى الزهوروإعداد مذكرة متضمنة الإجراءات والحلول والمقترحات والبدائل لحل المشكلة ، بجانب مراجعة الموقف القانوني لبعض المنازل بالمنطقة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

ترشيحاتنا

بسنت محمد

ضبط التيك توكر "بسنت محمد" بتهمة نشر محتوى خادش والتعدي على القيم الأسرية بالتجمع

السيطرة على حريق - ارشيفية

السيطرة على حريق محدود بإحدى المراكب النيلية بأسوان

المشاجرة

القبض على طرفي مشاجرة بحدائق القبة

بالصور

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف | القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| هنادى مهنا تثير الجدل

حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد