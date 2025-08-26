محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات عاجلة للرد على شكاوى ومشكلات واحتياجات المواطنين

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بتشكيل لجنة من الري والزراعة والوحدة المحلية، لمعاينة ودراسة شكوى بعض أهالي قرية الحكامنة مركز بني سويف،من ضعف وصول مياه الري لبعض أراضيهم الزراعية ، والوقوف على الأسباب والمعوقات التي تحول دون انتظام وصول المياه لزراعاتهم التي يتم تغذيتها عبر مسقى رئيسي"خاص بالأهالي"مُتفرع من ترعة بلفيا

وأمر المحافظ بالمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير فني بالمعوقات ومقترحات الحلول والبدائل وتنفيذها لإزالة أسباب الشكوى تيسيراً على الأهالي والمزارعين وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة

وقرر المحافظ،إعانة عاجلة لسيدة"من مركز ناصر"من الفئات الأولى بالرعاية ،بجانب مساعدة منتظمة"لمدة 6 أشهر"من التضامن الاجتماعي ،فضلا عن تكليف إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع التضامن ومنظمات المجتمع المدني والصحة ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية الصحة والعلاج نظرا لظروفها المادية ووضعها الصحي، خاصة وأنها مُصابة بمرض مُزمن وتتلقى العلاج بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح،الذي يعقده المحافظ بصفة أسبوعية، في إطار حرصه على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وبحث الحلول المناسبة لمشكلاتهم في مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك بحضور وكلاء الوزارات والمسئولين التنفيذيين المعنيين، لضمان طرح حلول عملية وسريعة والعمل على تنفيذها بشكل فعّال، مع متابعة مستمرة من مكتب المحافظ للتأكد من استمرارية تلك الحلول وتحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع.

واستمع المحافظ لتفاصيل وملابسات الشكوى التي تقدم بها بعض مواطني قمبش بمركز ببا ، بشأن طفح وإنسداد في شبكة الصرف الصحي ، بالقرب من المعهد الديني بالقرية ،حيث تم تكليف التنفيذيين المعنيين من شركة المياه والهيئة القومية والوحدة المحلية ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو سحب المياه بالمنطقة المتضررة ،وعمل مراجعة فنية لخطوط ووصلات الشبكة ، وعمل محاضر للمخالفين المتعدين بتركيب وصلات خلسة

وبحث المحافظ شكوى بعض أهالي عزبة تعيلب التابعة لمجلس قروي اهناسيا الخضراء،من ضعف الإنارة بأعمدة القرية ، حيث أوضح رئيس مركز ومدينة بني سويف بأنه قد تم دعم العزبة بالعدد الكافي من أعمدة الإنارة واستبدال وإصلاح الكشافات،بجانب التنسيق مع القطاع، فيما يتعلق بانتظام أعمال الصيانة الدورية للوحة المحول المغذي للعزبة

وكلف المحافظ مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف من الشركة والهيئة ،بدراسة مشكلة بعض الأهالي المقيمين بشارع عبد الحميد معروف بحى الزهوروإعداد مذكرة متضمنة الإجراءات والحلول والمقترحات والبدائل لحل المشكلة ، بجانب مراجعة الموقف القانوني لبعض المنازل بالمنطقة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة