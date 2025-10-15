قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
آية التيجي

في خطوة حاسمة لحماية صحة الأطفال، أعلنت حكومة ولاية أوتاراخاند الهندية فرض رقابة صارمة على بيع شراب الباراسيتامول للأطفال دون سن الرابعة، بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي شهدت وفاة 22 طفلًا في ولاية ماديا براديش بسبب تناول شراب سعال ملوث.

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

وقامت السلطات الصحية في أوتاراخاند بإصدار تعليمات لجميع الصيدليات بعدم بيع شراب الباراسيتامول للأطفال إلا بوصفة طبية، مع تنفيذ حملات تفتيش موسعة لجمع العينات وفحصها لضمان جودة وسلامة الدواء.

وأوضح وزير الصحة الدكتور دان سينج راوات أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي صيدلية تخالف التعليمات، مؤكدًا أن الهدف هو حماية الأطفال من المخاطر الناتجة عن الأدوية المجهولة المصدر أو الملوثة.

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

خلفية الأزمة.. وفيات بسبب دواء ملوث

يأتي القرار بعد وفاة ما لا يقل عن 22 طفلًا في ولاية ماديا براديش نتيجة تناول شراب سعال ملوث بمادة ثنائي إيثيلين جلايكول، وهي مادة كيميائية سامة تسبب الفشل الكلوي. وقد تم حظر المنتج وسجن مالك الشركة المصنعة عقب نتائج التحاليل المخبرية التي أثبتت وجود نسب عالية من المادة السامة بلغت 48.6%.

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

أسباب تشديد المراقبة على الباراسيتامول

ـ ضبط الجودة:

تسعى السلطات للتأكد من أن منتجات الباراسيتامول للأطفال آمنة تمامًا وخالية من أي تلوث، بعد حوادث متكررة لتلوث بعض الأدوية بمواد سامة مثل DEG وإيثيلين جليكول.

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

ـ الجرعات الزائدة العرضية:

يحذر الخبراء من عدم الالتزام بالجرعة الصحيحة للباراسيتامول، إذ قد يؤدي الخطأ في الجرعات إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الرضع والأطفال الصغار.

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

ـ الإفراط في الاستخدام من قبل الوالدين:

على الرغم من أن الباراسيتامول آمن عند استخدامه بشكل صحيح، إلا أن الاستخدام المفرط دون استشارة الطبيب قد يسبب تسممًا كبديًا وأضرارًا صحية جسيمة.

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

الآثار الجانبية المحتملة للباراسيتامول عند الأطفال

يؤكد الأطباء أن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى أعراض خطيرة تشمل:

ـ براز أو بول دموي

ـ طفح جلدي أو بقع حمراء على الجلد

ـ تعب وضعف شديد

ـ اصفرار العينين أو الجلد (علامة على مشاكل الكبد)

ـ ألم في أسفل الظهر

ـ ارتفاع في درجة الحرارة مع قشعريرة.

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

الاحتياطات الواجب اتباعها

وينصح الأطباء بضرورة:

ـ استشارة الطبيب قبل إعطاء أي دواء يحتوي على الأسيتامينوفين (المادة الفعالة في الباراسيتامول).

ـ عدم الجمع بين أكثر من دواء يحتوي على نفس المادة.

ـ التوقف عن الدواء فورًا واستشارة الطبيب في حال ظهور أعراض كبدية أو حساسية لدى الطفل.

شراب الباراسيتامول وفيات الأطفال في الهند أدوية الأطفال تسمم دوائي وزارة الصحة الهندية الفشل الكلوي الباراسيتامول للأطفال مخاطر الباراسيتامول الجرعة الزائدة الأسيتامينوفين

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

الانسحاب العاطفي.. صمت المشاعر الذي يهدد العلاقات الزوجية

الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

