بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

في خطوة حاسمة لحماية صحة الأطفال، أعلنت حكومة ولاية أوتاراخاند الهندية فرض رقابة صارمة على بيع شراب الباراسيتامول للأطفال دون سن الرابعة، بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي شهدت وفاة 22 طفلًا في ولاية ماديا براديش بسبب تناول شراب سعال ملوث.

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

وقامت السلطات الصحية في أوتاراخاند بإصدار تعليمات لجميع الصيدليات بعدم بيع شراب الباراسيتامول للأطفال إلا بوصفة طبية، مع تنفيذ حملات تفتيش موسعة لجمع العينات وفحصها لضمان جودة وسلامة الدواء.

وأوضح وزير الصحة الدكتور دان سينج راوات أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي صيدلية تخالف التعليمات، مؤكدًا أن الهدف هو حماية الأطفال من المخاطر الناتجة عن الأدوية المجهولة المصدر أو الملوثة.

خلفية الأزمة.. وفيات بسبب دواء ملوث

يأتي القرار بعد وفاة ما لا يقل عن 22 طفلًا في ولاية ماديا براديش نتيجة تناول شراب سعال ملوث بمادة ثنائي إيثيلين جلايكول، وهي مادة كيميائية سامة تسبب الفشل الكلوي. وقد تم حظر المنتج وسجن مالك الشركة المصنعة عقب نتائج التحاليل المخبرية التي أثبتت وجود نسب عالية من المادة السامة بلغت 48.6%.

أسباب تشديد المراقبة على الباراسيتامول

ـ ضبط الجودة:

تسعى السلطات للتأكد من أن منتجات الباراسيتامول للأطفال آمنة تمامًا وخالية من أي تلوث، بعد حوادث متكررة لتلوث بعض الأدوية بمواد سامة مثل DEG وإيثيلين جليكول.

ـ الجرعات الزائدة العرضية:

يحذر الخبراء من عدم الالتزام بالجرعة الصحيحة للباراسيتامول، إذ قد يؤدي الخطأ في الجرعات إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الرضع والأطفال الصغار.

ـ الإفراط في الاستخدام من قبل الوالدين:

على الرغم من أن الباراسيتامول آمن عند استخدامه بشكل صحيح، إلا أن الاستخدام المفرط دون استشارة الطبيب قد يسبب تسممًا كبديًا وأضرارًا صحية جسيمة.

الآثار الجانبية المحتملة للباراسيتامول عند الأطفال

يؤكد الأطباء أن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى أعراض خطيرة تشمل:

ـ براز أو بول دموي

ـ طفح جلدي أو بقع حمراء على الجلد

ـ تعب وضعف شديد

ـ اصفرار العينين أو الجلد (علامة على مشاكل الكبد)

ـ ألم في أسفل الظهر

ـ ارتفاع في درجة الحرارة مع قشعريرة.

الاحتياطات الواجب اتباعها

وينصح الأطباء بضرورة:

ـ استشارة الطبيب قبل إعطاء أي دواء يحتوي على الأسيتامينوفين (المادة الفعالة في الباراسيتامول).

ـ عدم الجمع بين أكثر من دواء يحتوي على نفس المادة.

ـ التوقف عن الدواء فورًا واستشارة الطبيب في حال ظهور أعراض كبدية أو حساسية لدى الطفل.