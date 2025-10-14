إسرائيل تغلق معبر رفح وتقلص الدعم الإنساني ردا على تأخر تسليم جثث الأسرى

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عدم فتح معبر رفح الحدودي يوم غد الأربعاء، في خطوة قالت إنها تأتي ردا على تأخر حركة "حماس" في تسليم بقية جثث الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية أن المستوى السياسي في تل أبيب وافق على توصيات الجهات الأمنية بفرض عقوبات على "حماس"، معتبرًا أن الأخيرة "أخلت بالاتفاق المبرم".

وتشمل الإجراءات تقليص الدعم الإنساني المقدم لقطاع غزة إلى حين استعادة كامل رفات الأسرى القتلى.

من جهته، صرح المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، بأن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها تواجه "صعوبات في العثور على الجثامين"، مؤكدا أن الجهود مستمرة للتوصل إلى حل.

ويأتي هذا التطور بعد أن تسلمت إسرائيل مؤخرا أربعة توابيت يعتقد أنها تحوي رفات أسرى قتلوا خلال الحرب. وأعلن معهد الطب العدلي أنه تم التعرف على جثماني غاي إيلوز وبيفين جوشي، إلى جانب اثنين آخرين لم يكشف عن هويتهما بعد، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية أن قوة دولية خاصة تم تشكيلها مطلع أكتوبر الجاري، للبحث عن رفات الجنود والأسرى الإسرائيليين داخل غزة. وتضم هذه القوة ممثلين عن الولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، إلى جانب إسرائيل، وتعمل بالتوازي مع الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.