أخبار بني سويف| المحافظة تستعد لجولة الإعادة في انتخابات الشوري ووكيلة التضامن تقدّم واجب العزاء لأم أطفال ديرمواس

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:

محافظ بني سويف يكلف وكيل التضامن بتقديم واجب العزاء والدعم للأم التي فقدت أبناءها الستة وزوجها في حادث دير مواس

قامت هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، ظهر اليوم، بزيارة السيدة التي فقدت أبناءها الستة وزوجها في الحادث الشهير بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، حيث قدمت واجب العزاء بمنزل عائلتها بقرية هليه التابعة لمركز ببا.

وأكدت وكيلة الوزارة، في تصريحاتها، أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتكليفات محافظ بني سويف الذي وجه بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للسيدة، لافتة إلى أن المديرية لن تدخر جهداً في مساعدتها وتذليل أي عقبات أمامها، وأن مكتبها مفتوح لها ولجميع المواطنين في أي وقت.

محافظ بني سويف يُؤكد استعداد الأجهزة التنفيذية لجولة الإعادة "بالنظام الفردي" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن الأجهزة التنفيذية قد أتمت استعداداتها، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة “بالنظام الفردي” لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 المقرر عقدها يومي (الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025)، في محافظات ( الإسماعيلية ، الغربية ، الأقصر ، الوادي الجديد، بجانب بني سويف)، والتي سبقتها أعمال الاقتراع في الخارج التي بدأت أمس وتختتم اليوم.

31 أغسطس بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انطلاق أعمال الكشف الطبي يوم الأحد 31 أغسطس الجاري للطلاب الجدد الملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكافة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب.