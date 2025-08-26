نقابة السكة الحديد تكرم خفير مزلقان بني سويف لشجاعته

كرم مجلس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري خفير مزلقان السادات ببني سويف طارق محمد برس، رمز الشهامة والبطولة، الذي أنقذ حياة شاب كاد أن يصدمه القطار وقت عبوره المزلقان.

جاء التكريم بحضور كامل عبد المقصود نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، وأمين صندوق النقابة العامة، ومحسن عزت الأمين العام للنقابة.

وأكد عبد الفتاح فكري، أن العاملين بالسكة الحديد، يضربون كل يوم أروع الأمثلة في العطاء والتفاني في العمل، ورغم طبيعة عملهم القاسية، إلا أن بطولاتهم وإنجازاتهم وحبهم للهيئة يتزايد يوم بعد يوم.

وأشار إلى أن تكريم طارق برس خفير مزلقان بني سويف اليوم هو تكريم لكل أبناء السكة الحديد الأبطال.

وشدد فكري في ختام تصريحاته على أن النقابة دائما بين أوساط العاملين، ولا تدخر جهدا لخدمتهم والدفاع عن مصالحهم وتلبية مطالبهم المشروعة.