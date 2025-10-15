السلطة الفلسطينية تعلن استعدادها الكامل لتشغيل معبر رفح

أعلن مبعوث الرئيس الفلسطيني، مساء اليوم، أن السلطة الفلسطينية أبلغت كافة الأطراف المعنية بأنها جاهزة لتولي مسؤولية تشغيل معبر رفح الحدودي، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تيسير حركة عبور الأفراد والمساعدات الإنسانية بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.

نقل الموقف عبر القنوات الرسمية

وبحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن المبعوث الرئاسي أكد خلال لقاءاته واتصالاته الدبلوماسية أن السلطة الفلسطينية مستعدة فنيًا وإداريًا لتشغيل المعبر بمجرد الاتفاق على الترتيبات النهائية مع الجهات ذات الصلة.

المعبر رئة إنسانية حيوية

وتأتي هذه التصريحات في ظل الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة، والحاجة المُلحّة لإعادة فتح معبر رفح بشكل مستقر ومنتظم، لضمان تدفق المساعدات الطبية والغذائية، إلى جانب تسهيل حركة الجرحى والمرضى.