سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسميات جامعية جديدة.. و«حلوان» تُصبح «جامعة العاصمة»
قرارات عاجلة من وزير التعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية
قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
وزير التعليم يعلن إرتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس لـ90% هذا العام
الوزراء يوافق على إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات
رئيس الوزراء الفلسطيني: نريد دولة مستقلة خالية من الحروب والاحتلال والاستيطان
خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين أونلاين
طنطا تتلألأ بنور مولد السيد البدوي.. عروس الدلتا تحتفي بروح الإيمان والمحبة
توك شو

الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف للترشح للتقدم لـ مجلس النواب في اليوم الأخير

القاضى أحمد بندارى
القاضى أحمد بندارى
منار عبد العظيم

قال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، إنه سيتم إغلاق النظام الإلكتروني المميكن لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اليوم عند الساعة الثانية ظهرًا.

وأشار القاضى أحمد بندارى إلى أن اليوم الأخير شهد توافدًا مكثفًا من الراغبين في الترشح، ما يعكس إقبالًا واسعًا على المشاركة في العملية الانتخابية.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي أن الهيئة ستقوم غدًا بالإعلان عن القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث سيتم مراجعة الطلبات وتقييمها وفقًا للمعايير القانونية، تمهيدًا للمرحلة التالية من العملية الانتخابية.

إعلان القائمة النهائية وبدء الدعاية الانتخابية في 23 أكتوبر

وأفاد مدير الجهاز التنفيذي بأن القائمة النهائية للمرشحين سيتم الإعلان عنها في 23 أكتوبر المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية رسميًا، حيث يشرع المرشحون في التواصل مع الناخبين وعرض برامجهم الانتخابية.

مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب العملية الانتخابية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

