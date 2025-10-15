الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف للترشح للتقدم لـ مجلس النواب في اليوم الأخير

قال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، إنه سيتم إغلاق النظام الإلكتروني المميكن لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اليوم عند الساعة الثانية ظهرًا.

وأشار القاضى أحمد بندارى إلى أن اليوم الأخير شهد توافدًا مكثفًا من الراغبين في الترشح، ما يعكس إقبالًا واسعًا على المشاركة في العملية الانتخابية.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي أن الهيئة ستقوم غدًا بالإعلان عن القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث سيتم مراجعة الطلبات وتقييمها وفقًا للمعايير القانونية، تمهيدًا للمرحلة التالية من العملية الانتخابية.

إعلان القائمة النهائية وبدء الدعاية الانتخابية في 23 أكتوبر

وأفاد مدير الجهاز التنفيذي بأن القائمة النهائية للمرشحين سيتم الإعلان عنها في 23 أكتوبر المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية رسميًا، حيث يشرع المرشحون في التواصل مع الناخبين وعرض برامجهم الانتخابية.