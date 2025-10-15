مصر القومي: 3 مرشحين للحزب تقدموا بأوراق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب

أعلن مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن الحزب قدّم عددًا من مرشحيه بأوراق ترشحهم رسميًا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ، على المقاعد الفردية، في إطار التزام الحزب بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وتعزيز التعددية الحزبية.

وأشار روفائيل، في تصريحاته إلى أن هناك عدد من المرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم على رأسهم هناء أحمد شحاتة، وذلك عن دائرة جرجا والعسيرات بمحافظة سوهاج، وحمدي حفظي علي حميد عن محافظة قنا (نجع حمادي – دشنا – الوقف)، ومحمود بدير عبده سعيد عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأكد أن اختيارهم جاء بعد دراسة دقيقة لقدراتهم وتمتعهم بالقبول الجماهيري والقدرة على تمثيل المواطنين بجدية ومسؤولية داخل البرلمان.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي أن الحزب على أتم الاستعداد لخوض غمار المنافسة الانتخابية في مناخ ديمقراطي يتسم بالنزاهة والشفافية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في ضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الحياد والشفافية.

وشدد روفائيل على أن الحزب يخوض هذه الانتخابات واضعًا نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤمنًا بأن المنافسة الشريفة هي السبيل لترسيخ الحياة السياسية وبناء مؤسسات قوية تعبر عن إرادة المصريين، مؤكدًا أن مرشحي الحزب سيخوضون المعركة الانتخابية ببرامج واقعية تستجيب لطموحات المواطنين وتدعم مسيرة الدولة المصرية نحو التنمية والبناء.