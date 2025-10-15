المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى

شكّل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لجنة رصد ومتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى العميدة السابقة لكلية الإعلام جامعة القاهرة ، وعضوية كل من د. نرمين خضر، د. سالي نصار، د. آمال الغزاوي، د. نهلة مدني، د. محمد النشار، د. محمد شومان، د. ميرال صبري طه، د. شروق عبدالكريم، د. أسماء محمد عرام، د. سالي سامي طايع، د. نورهان هشام، د. رضا أمين عبد الواحد، د. عادل صالح، وكل من الإعلامية هالة حشيش، إبراهيم الصياد، محمد مرعي، سحر محمد، علا جميل، واحمد السباعي، كما تتولى الأستاذة نغم فكري رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان رئاسة الأمانة الفنية باللجنة.

إلى جانب دورها في رصد ومتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025، تقوم اللجنة كذلك بالتأكد من مطابقتها للمبادئ والضوابط والمعايير الإعلامية المهنية ، و تصحيح الدعاية الإعلامية و الإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية، والمواقع والمنصات الإلكترونية التابعة للهيئة.

كما تتلقى هذه اللجنة الطلبات والشكاوى من حملات المرشحين أو من المواطنين وفحصها، وإزالة أي مخالفات وفق الضوابط والمعايير.