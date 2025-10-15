مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2025

وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى مقر اللجنة العليا لتلقي أوراق المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمجمع المحاكم بمحافظة الدقهلية، لتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات عن الدائرة الثامنة، ومقرها مركز ومدينة ميت غمر، كفردي مستقل.

وكان رئيس نادي الزمالك السابق قد وصل في الواحدة من ظهر اليوم الأخير لتلقي أوراق المرشحين، وفقًا للجدول الزمني المُعلن من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والتي حددت الثانية من ظهر اليوم آخر موعد لتلقي أوراق الترشح.

وقال مرتضى منصور، قبل تقديم أوراق ترشحه، إنه يسعى لاستكمال إنجازاته في الدائرة، خاصةً أنه مثلها تحت قبة البرلمان لأكثر من 15 عامًا، وكان يعلن باستمرار عن مشكلات القرى.

وأضاف أنه خلال فترته السابقة بالمجلس، ساهم في إنجاز العديد من القوانين الهامة، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب بدائرة ميت غمر، مطالبًا أهالي الدائرة بمساندته والوقوف بجانبه.