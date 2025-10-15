قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح.. بداية مرحلة جديدة مع ليفربول بعد إنجاز تأهل مصر للمونديال| تفاصيل
كواليس أول يوم إجازة لمحمد صلاح في الجونة.. رحلة هادئة إلى شعاب بيوض المفضلة
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
توك شو

خبير سياسي: قمة شرم الشيخ تتوّج مشروعًا مصريًا لإعادة فلسطين إلى قلب الاهتمام الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن قمة شرم الشيخ للسلام لم تكن مجرد تحرك دبلوماسي عابر، بل جاءت تتويجًا لمسار مصري طويل ومتكامل استهدف إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وقال عمران، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إن الجهد المصري على مدار العامين الماضيين مثّل مشروعًا استراتيجيًا متكامل الأبعاد وليس رد فعل مؤقت، موضحًا أن القاهرة أدركت مبكرًا أن إدارة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على وقف إطلاق النار، بل تتطلب رؤية شاملة تربط بين الأمن والسياسة والتنمية والكرامة الإنسانية.

وأضاف أن مصر قادت عملية شاقة من الاتصالات الإقليمية والدولية، نسّقت خلالها بين أطراف متعارضة المصالح، إذ فتحت قنوات تواصل مع واشنطن وتل أبيب من جهة، ومع الفصائل الفلسطينية والقوى العربية من جهة أخرى، في محاولة لخلق توازن دقيق بين متطلبات الأمن الإقليمي والعدالة الإنسانية.

قمة شرم الشيخ شرم الشيخ القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الجهد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

