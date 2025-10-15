ماركو مسعد: تصريحات ترامب في قمة شرم الشيخ لم تكن مجاملة عابرة

قال الدكتور ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي أشاد فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبالدور المصري المحوري، تعكس تقدير الإدارة الأمريكية للجهود الدبلوماسية والسياسية لمصر.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج كل الأبعاد عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه التصريحات لم تكن مجاملة عابرة، بل كانت مبنية على تقارير دقيقة عن العمل المصري ومصداقيته في ملفات السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع، أنّ الإدارة الأمريكية، ممثلة في ترامب، رأت في الموقف المصري الثابت والحازم قدرة على تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستقرار والأمن، بالإضافة إلى دعم الاتفاقيات الدولية وتعزيز مصالح واشنطن الإقليمية.

وأشار إلى أن الثبات المصري غيّر موقف ترامب السابق من عدة ملفات حساسة، بما فيها القضية الفلسطينية وملف غزة، حيث انتقل من مقاربات تهدف للتهجير إلى دعمه لاستقرار المنطقة.