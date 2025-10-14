السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري

أعلن مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية أنه سيتم نشر أكثر من 100 عنصر ما بين منسقين وإداريين وأمن كمقدمة لبدء عمل معبر رفح البري بمشاركة البعثة الأوربية، منوها بأن هناك تنسيق ودعم عالي من السلطات المصرية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي سيستأنف مهمته للمراقبة في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وأضافت: “إقرار السلام في غزة سيكون معقدا للغاية.. الاتحاد الأوروبي على استعداد للقيام بدوره”، و ذلك خلال منشور كتبته على منصة إكس.

واشارت الى أنه من المنتظر أن يستأنف الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء مهمة مدنية لمراقبة المعبر الحدودي (معبر رفح) بين غزة ومصر.