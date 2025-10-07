لمتابعة تطورات الأوضاع ودخول المساعدات.. وزير الخارجية الهولندي يصل إلى معبر رفح

وصل وزير الخارجية الهولندي دافيد فان فييل، اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح من الجانب المصري، حيث تنتظر آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية الإذن بالدخول إلى قطاع غزة .

واستمع الوزير الهولندي إلى شرح مفصل من اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ومسئولي الهلال الأحمر عن تطورات الأوضاع.

وكان وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن الوزير الهولندي سيتوجه إلى مدينة العريش ومنفذ رفح للاطلاع على الوضع الإنساني ميدانيًا، حيث تنتظر آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية الإذن بالدخول إلى قطاع غزة .