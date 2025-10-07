نرتقي لنرتقي .. ندوة لخريجي الأزهر وجامعة مطروح لتثقيف الشباب بأخلاقيات نصر أكتوبر

​نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح بالتعاون مع جامعة مطروح ندوة تثقيفية متميزة لطلاب كلية التربية بجامعة مطروح اليوم 7 أكتوبر وتأتي هذه الفعالية كأولى فعاليات مبادرة "نرتقي لنرتقي" لشباب الجامعة بهدف تعميق الوعي الوطني وقيم الانتماء وأخلاقيات النصر لدى الشباب.

أقيمت الندزة بالتعاون بين المؤسسة العسكرية، والكنيسة والشباب، والرياضة، ومكتبة مصر العامة بمطروح، مما يعكس الوحدة والتكامل الوطني في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة.

حيث ​عُقدت الندوة تحت رعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس جامعة مطروح، والدكتور أيمن مصطفى عبد القادر، عميد الكلية، و الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، و القمص جواجرجي مراد راعي كنيسة الملاك، و أسامة المرسي، مدير عام مكتبة مصر العامة، و والدكتور هشام رضا، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، و الدكتور كرامي بدوي، وكيل الكلية، و إلهام جلال، مدير العلاقات العامة بالأزهر

وقام بتنسيق وتقديم الندوة الدكتور محمد رحيل أستاذ التاريخ الإسلامي ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

​تناول المتحدثون أهمية نصر أكتوبر وتأثيره في بناء الوعي الوطني للشباب حيث أوضح المقدم محمد حسني مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة مطروح، بأن أكتوبر ليس مجرد تاريخ بل هو مدرسة تعلمنا أن الإرادة الوطنية هي سر العبور والنصر وأن مصر قادرة دائمًا على تحقيق المعجزات بتلاحم شعبها وجيشها نحن اليوم نغرس هذه الدروس في شبابنا ليكونوا على قدر المسؤولية.

فيما أكد الدكتور صابر الشرقاوي عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن منبر الأزهر يشارك الجامعات في بناء الفكر والهوية السليمة حرب أكتوبر أعظم مثال على أن القوة تكمن في الوحدة والإيمان بقضية الوطن واليوم نستلهم من هذا النصر قيم العزة والعمل والإتقان لنرتقي بوطننا ومستقبل شبابنا.

​من جانبه أضاف القمص جواجرجي مراد راعي كنيسة الملاك أن الوحدة التي ظهرت في أكتوبر هي الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا ونحن كشركاء في هذا الوطن ندعم كل جهد يرسخ قيم التسامح والتعاون فالنصر لم يكن للجيش فقط بل لكل مصري آمن بوحدة الصف ووجوب التضحية.

وقدم الدكتور أيمن مصطفى عبد القادر عميد كلية التربية بالشكر والتقدير المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على هذه المبادرة التي تستهدف عقول وقلوب طلابنا فالتعليم الحقيقي يتجاوز القاعات ليتصل بتاريخ الوطن وفخره نؤمن بأن شباب الجامعة هم قادة المستقبل وحملة راية أكتوبر الجديدة في بناء مصر الحديثة".