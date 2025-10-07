قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نرتقي لنرتقي .. ندوة لخريجي الأزهر وجامعة مطروح لتثقيف الشباب بأخلاقيات نصر أكتوبر

خلال فاعليات الندوة
خلال فاعليات الندوة
ايمن محمود

​نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح بالتعاون مع جامعة مطروح ندوة تثقيفية متميزة لطلاب كلية التربية بجامعة مطروح اليوم 7 أكتوبر وتأتي هذه الفعالية كأولى فعاليات مبادرة "نرتقي لنرتقي" لشباب الجامعة بهدف تعميق الوعي الوطني وقيم الانتماء وأخلاقيات النصر لدى الشباب.

أقيمت الندزة بالتعاون  بين المؤسسة العسكرية، والكنيسة والشباب، والرياضة، ومكتبة مصر العامة بمطروح، مما يعكس الوحدة والتكامل الوطني في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة.

حيث ​عُقدت الندوة تحت رعاية  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس جامعة مطروح، والدكتور أيمن مصطفى عبد القادر، عميد الكلية، و الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، و القمص جواجرجي مراد  راعي كنيسة الملاك، و أسامة المرسي، مدير عام مكتبة مصر العامة، و والدكتور هشام رضا، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، و الدكتور كرامي بدوي، وكيل الكلية، و إلهام جلال، مدير العلاقات العامة بالأزهر 

وقام بتنسيق وتقديم الندوة  الدكتور محمد رحيل أستاذ التاريخ الإسلامي ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية.
​تناول المتحدثون أهمية نصر أكتوبر وتأثيره في بناء الوعي الوطني للشباب حيث أوضح المقدم محمد حسني مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة مطروح، بأن أكتوبر ليس مجرد تاريخ بل هو مدرسة تعلمنا أن الإرادة الوطنية هي سر العبور والنصر وأن مصر قادرة دائمًا على تحقيق المعجزات بتلاحم شعبها وجيشها نحن اليوم نغرس هذه الدروس في شبابنا ليكونوا على قدر المسؤولية.

فيما أكد  الدكتور صابر الشرقاوي عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن منبر الأزهر يشارك الجامعات في بناء الفكر والهوية السليمة حرب أكتوبر أعظم مثال على أن القوة تكمن في الوحدة والإيمان بقضية الوطن واليوم نستلهم من هذا النصر قيم العزة والعمل والإتقان لنرتقي بوطننا ومستقبل شبابنا.

​من جانبه أضاف القمص جواجرجي مراد راعي كنيسة الملاك أن الوحدة التي ظهرت في أكتوبر هي الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا ونحن كشركاء في هذا الوطن ندعم كل جهد يرسخ قيم التسامح والتعاون فالنصر لم يكن للجيش فقط بل لكل مصري آمن بوحدة الصف ووجوب التضحية.

وقدم الدكتور أيمن مصطفى عبد القادر عميد كلية التربية بالشكر والتقدير المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على هذه المبادرة التي تستهدف عقول وقلوب طلابنا فالتعليم الحقيقي يتجاوز القاعات ليتصل بتاريخ الوطن وفخره نؤمن بأن شباب الجامعة هم قادة المستقبل وحملة راية أكتوبر الجديدة في بناء مصر الحديثة".

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الازهر اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

بعد وفاته.. 10معلومات عن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

ترشيحاتنا

اليابان ترسل قوات للمساعدة في إغاثة المتضررين من زلزال الفلبين

اليابان ترسل قوات للمساعدة في إغاثة المتضررين من زلزال الفلبين

الملك عبدالله وولي العهد السعودي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

عاهل الأردن وولي العهد السعودي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

معرض الرياض للكتاب يناقش التحولات العميقة بالمشهد الصحفي في ظل الذكاء الاصطناعي

معرض الرياض للكتاب يناقش التحولات العميقة بالمشهد الصحفي في ظل الذكاء الاصطناعي

بالصور

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

تحذير من الأطباء.. الإفراط في شرب عصير الليمون يهدد مينا الأسنان بالتآكل

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان

محافظ الشرقية يُؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

المزيد