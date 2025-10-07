قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أكتوبر في ذاكرة البادية ندوة نظمتها لجنة التراث بمطروح

ايمن محمود

نظمت لجنة التراث بمطروح برئاسة  عبد الحميد القناشي ندوة بمناسبة حرب اكتوبر المجيدة بعنوان: أكتوبر في ذاكرة البادية" حكايات وأشعار" بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد   ، والدكتور سيد هارون عميد المعهد التكنولوجي العالي فرع مطروح ، والروائي السياسي صلاح هزاع والشاعر قدورة العجني عضو لجنة التراث، وشعراء البادية وأعضاء لجنة التراث، وعدد من طلاب وطالبات جامعة مطروح والمعهد التكنولوجي العالي وعددا من طلاب المدارس الثانوية.
نقل المهندس  حسين السنيني السكرتير العام المساعد تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،
ونوه إلى أن حرب اكتوبر ليست احتفالية فقط، وانما ملحمة ساهمت في الحفاظ على هوية الوطن العربي كله، ونوه إلى أن حرب اكتوبر ليست احتفالية فقط وانما ملحمة ساهمت في الحفاظ على هوية الوطن العربي.
واشار الى تكاتف أبناء الوطن في مواجهة الخطر الصهيوني عن طريق الاستعانة بالله وحب الوطن ومحاربة الأفكار الدخيلة على المجتمع ، التي من شأنها هدم البلاد.
ثم تحدث صلاح هزاع  عن التهديدات التي كانت تحيط بالمجتمع العربي والخطر الصهيوني والمشروع اليهودي من النيل للفرات إلى أن حدثت حرب اكتوبر التي عطلت ذلك المشروع،تلك الحرب التي شارك فيها العديد من الجنود المصريين من كل المحافظات، بما فيهم أبناء مطروح وقبائلها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن .
وتم عرض فيلم تسجيلي قصير يعرض شهداء الوطن من أبناء مطروح ، من إعداد الكاتب صلاح هزاع.
ثم ألقى الشاعر جبريل عيسى قصيدة  عن انتصارات أكتوبر تلاها قصيدة للشاعر العبس حمزة.
ثم تحدث الدكتور سيد هارون عميد المعهد التكنولوجي العالي بمطروح عن ذكرى حرب أكتوبر في قلوب أبناء مطروح ،
ونوه إلى ضرورة الفخر بحرب أكتوبر وأن نعيش على ذكراها، ونحيي ذكراها مرارا وتكرارا.
ثم ألقى الشاعر محمد رجب الجديدة قصيدة ثم الشاب الشاعر أحمد الحنفا قصيدة تحيا مصر، واختتمت الندوة بقصيدة للشاعر قدورة العجني.
وفي النهاية تقدم رئيس اللجنة الإذاعي عبد الحميد القناشي الشكر والتقدير  للواء خالد شعيب والحضور الكريم.

مطروح محافظة مطروح

