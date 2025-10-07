خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

انتخب الدكتور خالد العناني رئيسًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، ليصبح أول مصري وأول عربي يتولى هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة في عام 1945.

وجاء انتخاب العناني خلال الدورة الـ 222 للمؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس، بعد حصوله على الأغلبية المطلوبة من أصوات الدول الأعضاء.

ويعد هذا الفوز تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة في مجالات الآثار والثقافة والتعليم، حيث شغل العناني سابقًا منصب وزير السياحة والآثار في مصر، وحقق خلال فترة توليه الوزارة عددًا من الإنجازات البارزة على الصعيدين المحلي والدولي.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:



