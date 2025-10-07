الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في العاصمة دمشق، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في لقاء رسمي تناول آخر المستجدات على الساحة السورية.

وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، حسين السلامة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، ودعم العملية السياسية بما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة السورية بأن اللقاء تطرّق إلى آليات تنفيذ اتفاق العاشر من مارس، بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشدداً على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بما يخدم جهود التهدئة في مختلف المناطق.

في السياق، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيّين بمدينة حلب، عقب تصاعد التوتر بين الطرفين خلال الأيام الماضية.