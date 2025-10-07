بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on

تشهد حلقة اليوم، من برنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، والذي يذاع على قناة "on"، الظهور الأول للإعلامى باسم يوسف، حيث يشارك فى إحدى فقرات البرنامج.



وعلق الإعلامي أحمد سالم، على تعاون شبكة ON مع الإعلامي العربي الأشهر باسم يوسف كضيف في سلسلة حلقات خاصة في برنامجه كلمة أخيرة.

وقال أحمد سالم:" باسم يوسف هيكون معانا في مجموعة حلقات خاصة ".

وتابع أحمد سالم :" هنفتح مع باسم يوسف قضايا تهم المصريين والرأي العام العربي والعالمي ".

وأكمل احمد سالم :" باسم يوسف قدر يوصل بصوته للعالم كله ودخل في مناظرات مع ناشطين في عقر دارهم بنفس لغتهم وبنفس طريقته الساخرة".