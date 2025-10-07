قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
مصرع شاب أسفل عجلات قطار في قنا
أخبار العالم

عقود الذهب الأمريكية الآجلة تتجاوز 4000 دولار مع تسارع وتيرة الارتفاع القياسي

عقود الذهب الأمريكية الآجلة تتجاوز 4000 دولار مع تسارع وتيرة الإرتفاع القياسي
عقود الذهب الأمريكية الآجلة تتجاوز 4000 دولار مع تسارع وتيرة الإرتفاع القياسي
أ ش أ

سجلت عقود الذهب الآجلة ارتفاعًا قياسيًا جديدًا متجاوزة حاجز 4000 دولار للأونصة، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بإقبال المستثمرين على المعدن النفيس في ظل تراجع قيمة الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.


ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفق فصلي في تاريخها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 23% لتصل إلى 26 مليار دولار، بقيادة الصناديق الأمريكية، تلتها الأوروبية والآسيوية.


هذا الارتفاع اللافت يأتي بعد أداء قوي للذهب منذ بداية العام، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة تفوق 50%، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1979. كما شهدت التداولات اليومية على الذهب قفزة بنسبة 34% خلال سبتمبر، مدفوعة بتحقيق 13 مستوى قياسي جديد في الأسعار، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".


وفي وول ستريت، ما تزال النظرة إيجابية تجاه الذهب، حيث وصفه محللو "جولدمان ساكس" بأنه "أقوى توصية طويلة الأجل"، بينما أشار محللو "جي بي مورجان" إلى أن التراجعات المؤقتة بعد خفض الفائدة غالبًا ما تكون فرصًا للشراء.


وتعززت التوقعات الإيجابية للذهب وسط تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة إحدى أعضاء مجلس الإدارة، ما أثار مخاوف بشأن استقرار السياسات النقدية.


ويتوقع الخبراء أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار بحلول أوائل 2026، مع إمكانية تجاوزه حاجز 5000 دولار إذا استمرت التحولات من سندات الخزانة الأمريكية نحو الذهب.
 

عقود الذهب الآجلة إقبال المستثمرين على المعدن النفيس خفض أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

