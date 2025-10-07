علامات الحمل المبكرة .. 5 أعراض تكشفه

يحمي الاكتشاف المبكر للحمل المرأة والجنين من مخاطر عديدة حيث أن هناك عدد كبير من الممنوعات خلال هذه الفترة والتى يمكن أن تؤدي للإجهاض أو مشاكل صحية خطيرة.

اعراض الحمل المبكرة

توجد العديد من الأعراض التى تكشف الحمل ولكن هناك خمس علامات مبكرة تكشفه في البداية:

غياب الدورة الشهرية أو عدم وجودها

الغثيان والقيء غير المبرر

ألم الثدي أو تضخم الثديين في الحجم

التبول بشكل متكرر

الشعور بالإرهاق أو التعب الشديد.

متى تظهر أعراض الحمل



عادةً، تبدأ أعراض الحمل بعد نجاح انغراس البويضة المخصبة في الرحم، والذي يحدث بعد حوالي ثمانية إلى عشرة أيام من الإباضة وبمجرد انغراس البويضة المخصبة، ستستمر هرمونات الحمل لديكِ وعادةً ما تبدأ الأعراض عندها.

تكمن الصعوبة في أن بعض علامات الحمل المبكرة قد تشبه الدورة الشهرية و على سبيل المثال، بعد انغراس البويضة المخصبة، قد تلاحظين ما يُعرف بنزيف الانغراس، والذي يبدو كبقع دم أو دورة شهرية خفيفة.

قد تُشبه أعراض الحمل المبكرة الأخرى، بما في ذلك ألم الثدي أو انتفاخه، أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS). ويعود ذلك إلى التغيرات الهرمونية.

الهرمونات التي تُفرز بعد الإباضة، عندما يظن جسمكِ أنكِ حامل، تُشبه إلى حد كبير تلك التي تستمر بعد الحمل.