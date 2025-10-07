التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم التعامل مع ملف المعلمين والعجز في المدارس بنفس الشكل منذ 30 عامًا كما هو الآن، موضحًا أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في معالجة الأزمة من خلال إجراءات فنية متنوعة.

وأشار زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أنه لا يوجد أي فصل دراسي يتجاوز عدد الطلاب فيه 50 طالبًا، موضحًا أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتغطية العجز في أعداد المعلمين، من بينها الاستعانة بالمعلمين بالحصة، والاستفادة من المعلمين المحالين إلى المعاش، فضلًا عن مسابقات التعيين التي ساهمت بشكل كامل في سد احتياجات المدارس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم صرف حافز قيمته 1000 جنيه شهريًا للمعلمين القائمين بالعملية التعليمية داخل المدارس، ويشمل ذلك جميع عناصر الهيكل التدريسي بكل مدرسة، على أن يُطبق الحافز بداية من الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن المعلمين بالحصة لن يشملهم هذا الحافز.