التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل حول أوضاع عجز المدرسين بعد جهود الوزارة في الفترة الأخيرة، قائلاً:"حتى العام الدراسي السابق، كان لدينا عجز يُقدّر بنحو 460 ألف معلم على مستوى مدارس الجمهورية، ولكن مع الإجراءات الفنية التي اتخذها وزير التربية والتعليم، إلى جانب الاستعانة بمعلمي الحصة وأصحاب المعاش، بالإضافة إلى مسابقة تعيين 30 ألف معلم وتوزيعهم على مناطق العجز، أدت تلك الإجراءات في النهاية إلى سد العجز في جميع معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية".

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنه حتى وإن وُجدت بعض الحالات المتعلقة بعجز في المعلمين في بعض المدارس داخل بعض المديريات، فقد صدرت توجيهات مباشرة من الوزير للتعامل الفوري مع هذا العجز، من خلال الاستعانة بمعلمي الحصة، بالتنسيق المباشر بين مدير المدرسة والإدارة التعليمية والمديريات المختلفة، وقد تم ذلك بالفعل، مع وجود متابعة مستمرة".



وأضاف:"لا يوجد عجز في أي من معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية، وهي المواد التي تدخل في المجموع، إذ تم سد العجز فيها بالكامل. أما بالنسبة للمواد الأخرى، فهناك حلول فنية لضبط نصاب المعلمين وحصص كل معلم خلال اليوم الدراسي. وقد أدت هذه الإجراءات إلى ضبط النصاب بشكل منتظم، من خلال الاستعانة بمعلمي الحصة وأصحاب المعاش، وتسريع إجراءات تعيين 30 ألف معلم سنويًا، مما ساهم في ضبط الإيقاع داخل المنظومة التعليمية".