عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف "حافز المعلمين الجديد" للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل هامة بشأن الحافز الجديد الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفه للمعلمين .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم :

  • الحافز الجديد هو حافز تدريس شهري للمعلمين
  • قيمة الحافز الجديد  1000 جنيه
  • سيتم صرفه بداية من شهر نوفمبر المقبل 
  • الحافز الجديد يأتي في إطار السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين 
  • حافز التدريس سوف يصرف للمعلمين ومديري المدارس وسيكون إضافياً لحافز تطوير التعليم الذي يصرف لمعلمي الصفوف المطورة

وكان قد وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية.

 كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، وضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي. 

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، موجها  بصرف حافز التدريس بمبلغ الف جنية اعتباراً من أول نوفمبر ٢٠٢٥، وكذا السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وادراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالي ٨٧.٥٪؜ من اجمالي عدد الطلبة، فضلاً عن القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين. وفي ذات السياق

وأطلع الرئيس على الجهود الخاصة بتطوير المناهج، حيث ذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير ٩٤ منهجاً لجميع المراحل التعليمية، مُشيراً إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من المعلمين وكبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمُراجعة المناهج المُطورة، بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل وتدريب للمعلمين على المناهج المُطورة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مع إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في إطار عملية التطوير.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

