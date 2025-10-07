قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
أخبار البلد

وزير التعليم: فوز العناني يجسّد المكانة المرموقة للكفاءات المصرية على الساحة الدولية

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا أكد خلاله أنه يتقدّم بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة “اليونسكو”، في استحقاق دولي يعكس ما يتمتع به من كفاءةٍ علمية رفيعة، وخبرة واسعة، ومسيرة مشرفة في خدمة الوطن، وما قدمه من إسهامات متميزة في مجالات الآثار والتراث والثقافة.

وأكد عبد اللطيف أن هذا الفوز يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب المصري، ويعكس الثقة والتقدير الدوليين للكفاءات المصرية التي أثبتت حضورها وقدرتها على تولي أرفع المناصب في المحافل العالمية، بفضل ما تتحلى به من علم وخبرة وإخلاص في أداء رسالتها.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرا بدعم الكوادر الوطنية وتمكينها من تمثيل مصر في المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع يأتي تتويجًا لهذا النهج الوطني الرائد الذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر الريادية إقليميًا ودوليًا.

كما أعرب الوزير عن خالص تمنياته للدكتور خالد العناني بدوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق المزيد من النجاحات التي تُعلي من قيمة الثقافة والتعليم والعلوم، وتُسهم في دعم الحوار الحضاري، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الفكر والمعرفة.

