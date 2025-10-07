تطوير منظومة التعليم لمواكبة العصر.. نواب: خطوة لبناء جيل قادر على الإبداع.. وسد متطلبات المستقبل

نائبة: تطوير التعليم يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن

برلمانية: تطوير المناهج وربطها بالواقع العملي والتكنولوجي ضرورة ملحة لمواكبة التحولات العالمية

برلماني: تطوير التعليم أولوية لبناء جيل قادر على مواكبة العصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي في هذا الصدد، إلى أن الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في جهود تنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تطوير ودعم مختلف مكونات العملية التعليمية، مُشدداً سيادته على حتمية إتاحة منظومة تعليمية مُتميزة، مع الاهتمام بتطوير مختلف المناهج التعليمية، لمُواكبة متطلبات العصر الرقمي، والتواكب مع تسارع التغيرات الكبيرة على مستوى العالم في شتى العلوم، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل.



في هذا الصدد، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إتاحة منظومة تعليمية متميزة لمواكبة العصر، تعكس حرص الدولة على تطوير العملية التعليمية وإعداد جيل قادر على المنافسة، لاسيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضحت" سعيد" في تصريح لـ "صدى البلد" أن تطوير التعليم له مزايا إيجابية على المواطن والدولة على حد السواء، كونه أحد العنار الأساسية في إعداد كوادر بشرية قادرة على الإبداع والابتكار، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات .

وأضافت أن تطوير التعليم يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن، إلى جانب مساهمته في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، ليصبح الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة تواكب متغيرات العصر وتؤهل الأجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل الحديث.

و أكدت" الكسان " في تصريح لموقع " صدى البلد" أن تطوير التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة، لافتة إلى أن تطوير المناهج وربطها بالواقع العملي والتكنولوجي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات العالمية.



و أوضحت عضو النواب أن البرلمان على استعداد لدعم الحكومة في إقرار تشريعات تضمن تحديث المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين لتحقيق رؤية مصر 2030.

في سياق متصل،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة في سوق العمل .



وأشار" يحيي" في تصريح لـ "صدى البلد" إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحديث المناهج وتطبيق نظم تعليمية حديثة تُعزز التفكير والابتكار، و تضمن تطوير المنظومة التعليمية لتحقيق رؤية مصر 2030.