التعليم: لا إجبار للطلاب على نظام البكالوريا

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على الشكاوى المتعلقة بإجبار بعض المدارس للطلاب على الالتحاق بنظام "البكالوريا"، رغم وجود خيارات أخرى، قائلاً:"هذا غير صحيح، فالقانون نصًّا يقرّ بحق الطالب في الاختيار".



وعلّقت الإعلامية لميس الحديدي: "أتحدث عن التطبيق على الأرض"، ليرد زلطة قائلاً: "التطبيق والتنفيذ على الأرض يسيران على قدم وساق، وإذا حدثت بعض الإجراءات الفردية من بعض المدارس، يتم التعامل معها ميدانيًا، والنزول إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن".

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن "الطالب من حقه اختيار النظام الذي يحدد مستقبله. الوزير طرح، بعد حوار مجتمعي كامل، نظام 'البكالوريا' بهدف تخفيف العبء عن الطلاب، وهو نظام له مزايا عديدة، لكن في النهاية، الأمر برمّته متروك لولي الأمر".