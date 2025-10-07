قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
أخبار البلد

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بصرف حافز إضافي ألف جنيه للمعلمين، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس بوضوح اهتمام الدولة الحقيقي لأصحاب رسالة التعليم، والمعبر عن تقديرها للدور العظيم الذي يقوم به المعلمون في بناء الوطن وتشكيل وعي الأجيال القادمة.

وقال الزناتي، إن هذا القرار لم يكن مجرد دعم مادي فحسب، بل هو رسالة واضحة بأن القيادة السياسية تضع المعلم وملف التعليم على رأس أولوياتها، وتدرك تمامًا أن نهضة الأمة تبدأ من داخل الفصول الدراسية، وأن المعلم هو حجر الزاوية في عملية الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم.

صرف 1000 جنيه حافز إضافي للمعلمين 

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، والسعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين، وإدراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة، ليؤكد حرص الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المعلمين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع ما يقدمونه من جهد وتضحية وتفانٍ في أداء رسالتهم السامية، وهو امتداد لعدة خطوات سابقة تم اتخاذها من أجل دعم المعلمين، سواء من خلال تحسين الرواتب أو تطوير بيئة العمل أو إطلاق مبادرات للتدريب المستمر وبناء القدرات.

وقال خلف الزناتي، أن هذه التوجيهات الكريمة من الرئيس السيسي ستكون حافزًا كبيرا للمعلمين لمواصلة العمل والاجتهاد، وبذل مزيد من العطاء في أداء رسالة المعلم تجاه أبنائنا الطلاب، سعيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع راية مصر عالية في ميادين العلم والمعرفة.

وأوضح الزناتي، أن نقابة المعلمين تقف مع كل خطوات الدولة الرامية إلى تطوير التعليم، ونثمّن جهود الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  في دعم المعلم المصري، ليس فقط من الناحية المادية، ولكن أيضًا من خلال إعادة الاعتبار لمكانته المجتمعية، وتمكينه من أداء دوره كمربي ومعلم وقائد فكر.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إننا نجدد العهد للرئيس السيسي بأننا سنظل على قدر المسؤولية، أوفياء لرسالتنا، داعمين لمسيرة الوطن في البناء والتنمية، سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة.

بالصور

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا منصب

