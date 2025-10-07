تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بصرف حافز إضافي ألف جنيه للمعلمين، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس بوضوح اهتمام الدولة الحقيقي لأصحاب رسالة التعليم، والمعبر عن تقديرها للدور العظيم الذي يقوم به المعلمون في بناء الوطن وتشكيل وعي الأجيال القادمة.

وقال الزناتي، إن هذا القرار لم يكن مجرد دعم مادي فحسب، بل هو رسالة واضحة بأن القيادة السياسية تضع المعلم وملف التعليم على رأس أولوياتها، وتدرك تمامًا أن نهضة الأمة تبدأ من داخل الفصول الدراسية، وأن المعلم هو حجر الزاوية في عملية الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم.

صرف 1000 جنيه حافز إضافي للمعلمين

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، والسعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين، وإدراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة، ليؤكد حرص الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المعلمين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع ما يقدمونه من جهد وتضحية وتفانٍ في أداء رسالتهم السامية، وهو امتداد لعدة خطوات سابقة تم اتخاذها من أجل دعم المعلمين، سواء من خلال تحسين الرواتب أو تطوير بيئة العمل أو إطلاق مبادرات للتدريب المستمر وبناء القدرات.

وقال خلف الزناتي، أن هذه التوجيهات الكريمة من الرئيس السيسي ستكون حافزًا كبيرا للمعلمين لمواصلة العمل والاجتهاد، وبذل مزيد من العطاء في أداء رسالة المعلم تجاه أبنائنا الطلاب، سعيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع راية مصر عالية في ميادين العلم والمعرفة.

وأوضح الزناتي، أن نقابة المعلمين تقف مع كل خطوات الدولة الرامية إلى تطوير التعليم، ونثمّن جهود الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في دعم المعلم المصري، ليس فقط من الناحية المادية، ولكن أيضًا من خلال إعادة الاعتبار لمكانته المجتمعية، وتمكينه من أداء دوره كمربي ومعلم وقائد فكر.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إننا نجدد العهد للرئيس السيسي بأننا سنظل على قدر المسؤولية، أوفياء لرسالتنا، داعمين لمسيرة الوطن في البناء والتنمية، سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة.