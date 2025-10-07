وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا بالفعل نجحنا فى زيادة إنتاجية الأرز ، حيث استطعنا أن ننتج حوالى 4 أو 5 أطنان من الفدان بعد أننا كنا ننتج نحو 2.5 طن للفدان فقط ، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا يحسب للبحوث الزراعية والدولة المصرية بشكل عام ، معلقا "مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح" .

أهم التحديات التى تواجه الزراعة

وأشار "فاروق" خلال حوار مع "صدى البلد" إلى أن الزراعة تواجه عدة تحديات من ندرة مياه، أو تغيرات مناخية، أو ملوحة أراضي وبالتالى كانت هناك ضرورة ملحة لاستغلال موارد الدولة المصرية من خلال المراكز البحثية الاستغلال الأمثل، ومن العلماء والباحثين في معاهد البحوث الزراعية وهم بالفعل استطاعوا تقليل فترة إنبات المحاصيل الزراعية، وزراعة سلالات جديدة من الأرز تتحمل الملوحة والجفاف.

وأوضح "وزير الزراعة" أن الأرز والقمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر والعالم كله ، وبالتالى نتعاون مع الدول الإفريقية لنقل الخبرات المصرية والتجربة إلى الدول الإفريقية.

وأكد أن الأرز كان بالفعل من المحاصيل الشرهه للمياه ولكن الآن بفضل التقنيات الحديثة أصبح يحتاج مياه أقل فبعد أن كانت فترة الأنبات نحو 4 أو 5 أشهر أصبحت 3 أشهر فقط وبالتالى يؤثر على كمية المياه المستهلكة فأصبح يحتاج إلى مياه أقل.