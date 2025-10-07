قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
أخبار البلد

وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح

وزير الزراعة مع محررة صدى البلد
وزير الزراعة مع محررة صدى البلد
شيماء مجدي   -  
عدسة أحمد رمضان

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  إننا بالفعل نجحنا فى زيادة إنتاجية الأرز ، حيث استطعنا أن ننتج حوالى 4 أو 5 أطنان من الفدان بعد أننا كنا ننتج نحو 2.5 طن للفدان فقط ، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا يحسب للبحوث الزراعية والدولة المصرية بشكل عام ، معلقا "مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح" .

أهم التحديات التى تواجه الزراعة

وأشار "فاروق" خلال حوار مع "صدى البلد" إلى أن الزراعة تواجه عدة تحديات من ندرة مياه، أو تغيرات مناخية، أو ملوحة أراضي وبالتالى كانت هناك ضرورة ملحة لاستغلال موارد الدولة المصرية من خلال المراكز البحثية الاستغلال الأمثل، ومن العلماء والباحثين في معاهد البحوث الزراعية وهم بالفعل استطاعوا تقليل فترة إنبات المحاصيل الزراعية، وزراعة سلالات جديدة من الأرز تتحمل الملوحة والجفاف.

وأوضح "وزير الزراعة" أن الأرز والقمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر والعالم كله ، وبالتالى نتعاون مع الدول الإفريقية لنقل الخبرات المصرية والتجربة إلى الدول الإفريقية.

وأكد أن الأرز كان بالفعل من المحاصيل الشرهه للمياه ولكن الآن بفضل التقنيات الحديثة أصبح يحتاج مياه أقل فبعد أن كانت فترة الأنبات نحو 4 أو 5 أشهر أصبحت 3 أشهر فقط وبالتالى يؤثر على كمية المياه المستهلكة فأصبح يحتاج إلى مياه أقل.

