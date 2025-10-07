الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن قيمة الألف جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمعلمين، تأتي في إطار حرص متواصل للتأكيد على الاهتمام بشؤون المعلمين داخل المدارس أو بأوضاعهم الاقتصادية بشكل عام.

وأوضح أن قيمة الألف جنيه عبارة عن حافز تدريس للمعلمين، يبدأ صرفه من نوفمبر المقبل في إطار الدعم الاقتصادي للمعلمين والاعتراف بدورهم في العملية التعليمية.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"لدينا إجمالي عدد المعلمين 1.2 مليون، ينقسمون إلى معلمين قائمين على العملية التعليمية، وآخرين لمواد أساسية، وفريق ثالث لمواد غير أساسية، والحافز يُصرف للمعلمين القائمين والعاملين في العملية التعليمية، والجميع سوف يُصرف لهم هذا الحافز بشكل مستقل، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، كخطوة في إطار تحسين وضعهم الاقتصادي، وجهود كبيرة من وزارة التربية والتعليم، بتوجيهات من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمدرسين".



وعن شكاوى من مكفات لم تصرف وحوافز أخرى لم تصرف علق قائلاً : " ليس صحيحا أنها لن تصرف لكن هناك بعض التأخير في حافز التطوير ولكن هناك توجيهات من الوزير بسرعة صرفه والمتأخرات المتعلقه به وكان هناك توجيهات للمديريات بسرعة الصرف وقد يكون تم بالفعل حاليا "



وعن مدى تطبيق وزارة التربية والتعليم للحد الادنى من الاجور علق قائلاً : " المدرسين يتحدثون تحديدا على أسياسي 2014 وكانت لهم بعض المطالب المتعلقة برفع الاسايسي لحدود عام 2014 والوزير يبذل جهد كبير في هذا الاطار ولانريد أن نسبق الاحداث حول الخطوات المبذولة على الارض حتى الفروغ منها "