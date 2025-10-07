حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج

كشف مصدر مطع داخل النادي الأهلي حقيقة التفاوض مع لاعب أرجنتيني من أصل فلسطيني من أجل ضمه تحسبا لـ رحيل المالي إليو ديانج نجم القلعة الحمراء.





قال المصدر ذاته : لم يحدث أي تواصل بين مسؤولي النادي الأهلي واللاعب الفلسطيني أوجستين منصور حتي هذه اللحظة.أضاف: ما أعلمه أن اللاعب الفلسطيني أوجستين منصور لا يلقي قبول داخل النادي الأهلي للتعاقد معه حتي في حال رحيل المالي إليو ديانج.وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتينى من أصل فلسطينى أوجستين منصور لاعب جوارانى الباراجوانى دخل دائرة اهتمامات النادى الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.من هو أوجستين منصور؟



الاسم: أوجستين منصور



تاريخ الميلاد: 29 سبتمبر 2000 (24 عاما)



الجنسية: أرجنتيني المولد يحمل أصولًا فلسطينية (يلعب دوليًا مع منتخب فلسطين منذ يونيو 2025)



النادي الحالي: جواراني باراجواي



نادي Club Guaraní ينشط في دوري الدرجة الأولى الباراجوياني



انضم أوجستين منصور إلى النادي الباراجواني في عام 2024 على سبيل الإعارة من نادي Deportivo Maipú، ثم انتقل لناديه الحالي بشكل دائم في 2025



المركز: لاعب وسط محوري



إحصائياته عن اللاعب:



41 مباراة (عند إعارته) + 19 مباراة (بعد الانتقال الدائم)



سجل 1 هدف في الإعارة و2 آخرين بعد الانتقالالإنجازات الدولية:



اختير للعب مع منتخب فلسطين وشارك أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم يوم 6 يونيو 2025 ضد الكويت.



أوجستين منصور يحمل خبرة في الدوري الأرجنتيني والباراجوياني ويظهر تطورًا ملموسًا في الأداء ومن اللاعبين الواعدين في خط الوسط.



بيان الأهلي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا بشأن المدير الفني الجديد خلفا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.



وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي:



طالع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في إجتماعه أمس مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وبحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي ما انتهت إليه اللجنة بشأن المدير الفني الأجنبي الذي يتولي مسئولية فريق الكرة خلال الفترة المقبلة .



واستمع رئيس النادي إلي كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين الذين وقع عليها الإختيار للترشح لتولي المهمة.



كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب زكذلك رؤية المدير الرياضي بجانب وجهة نظر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة وما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.



ويعكف رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب حاليا على التحقق من بعض الأمور تمهيدا لإتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.