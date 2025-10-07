وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين

كشف علاء فاروق وزير الزراعة حقيقة تقليل كميات الأسمدة المدعمة قائلا “هذا الكلام عارى تماما من الصحة ، نحن نستلم من وزارة 2.4 مليون طن أسمدة مدعمة ومازالنا نلتزم بتلك الكمية”، موضحًا أن الأراضي الزراعية فى مصر تحتاج إلي 2.1 مليون طن من الأسمدة، أى أننا لدينا حوالى 300 ألف طن احتياطى للتوسعات المستقبلية .

زيادة انتاجية الأسمدة

وأوضح "فاروق" خلال حوار مع "صدى البلد" أننا بالفعل توسعنا فى إنتاج الأسمدة فبدلا من أن كانت الشركات تنتج نحو 5 ملايين طن ستنتج 7 ملايين طن، وبالتالى لدينا فرص متميزة للتصدير .

وتابع "وزير الزراعة" قائلا : "كل شركات الأسمدة كانت تطالب بزيادة حصة الغاز لديها لزياة الانتاجية وهذا ماحدث بالفعل" .

وأكد أن جميع صغار المزارعين مازالوا يستلموا كل حصصهم من الأسمدة المدعمة وفقا لطبيعة الأراضي والمحاصيل التى تُزرع فيها وحاجة الأرض للسماد لأن زيادة الزيادة.