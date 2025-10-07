طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم احترافي

تعد المسقعة بالبشاميل من الأكلات الشهية التي يحبها جميع الاشخاص ويمكن تقديمها في العزومات والتجمعات العائلية.

نعرض لكم طريقة عمل مسقعة بالبشاميل من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مسقعة بالبشاميل

شرائح باذنجان مشوي

500 جرام لحمة مفرومة

بصل مفروم

جزر مفروم

½ كوب كرفس مفروم

½ كوب مشروم مفروم

عصير طماطم

صلصة طماطم

بهارات لحمة

ملح

فلفل اسود

ريحان فريش

للبشاميل:

لبن

3 ملعقة كبيرة دقيق أسمر

حبوب كاملة

شوربة دجاج

مكعب زبدة

ريحان فريش

طريقة عمل مسقعة بالبشاميل لايت



شوحى اللحمة المفرومة في طاسة على النار ثم ضعي بصل مفروم، جزر مفروم، كرفس مفروم، ملح وفلفل اسود سبع بهارات ومشروم مفروم.

شوحي المكونات ثم ضعي عليهم عصير طماطم، صلصة طماطم وتقلب المكونات للحصول على حشو المسقعة.

ضعي الدقيق، لبن، شوربة في الخلاط للحصول على البشاميل.

ضعي مكعب زبدة في طاسة على النار ثم ضعي البشاميل وتقلب المكونات.

ضعى البشاميل في الصنية ثم طبقة من اللحمة المفرومة ثم طبقة من شرائح الباذنجان المشوي، ثم طبقة من البشاميل ثم ضعيها في الفرن حتى تمام النضج