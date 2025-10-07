بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم سيارتين وقع مساء اليوم الثلاثاء بطريق موشا الجديد التابع لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط إلى 11 مصابا وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تصادم سيارتين بطريق موشا الجديد

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق موشا الجديد بناحية ابوتيج ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق موشا الجديد.

أسفر الحادث عن إصابة كل من علي سيد بخيت 67 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالقدم اليسرى، وضاحي كمال كيلاني 38 عامً، كسور بالوجه، وحكمت محمد فرغلي 36 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر ، وأيمن عمر أحمد 36 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم ، وعمرو محمود محمد 38 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، وأحمد بكر بغدادي أحمد 23 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وفارس دياب أبو القاسم 24 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد إسماعيل 36 عامًا، كسر بالكاحل الأيسر ، وآلاء رمضان سيد 17 عاما، كدمات بالجسم، وجمال اسماعيل 41 عامًا، كدمات بالجسم، ومينا هنرى 31 عامًا،كدمات بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.