الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت على طريق ديروط/ أسيوط الزراعي ناحية مدخل قرية المندرة بمركز منفلوط.

وجود بقعة زيت كبيرة ناحية مدخل قرية المندرة بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بقعة زيت كبيرة ناحية مدخل قرية المندرة بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي.

على الفور إنتقل إلى موقع البلاغ وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط وضباط مركز الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف.

وقامت قوات الشرطة بفرض كردونا أمنيا بمحيط بقعة الزيت لمنع السيارات من السير عليها وتغيير سير المرور حفاظا على أرواح الركاب .



وقامت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالتعامل على إزالة بقعة الزيت وتسيير الحركة المرورية.