قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم أسيوط : لا يوجد فصل بدون معلم وتم سد العجز فى المعلمين

إجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمديري الإدارات التعليمية
إجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمديري الإدارات التعليمية
إيهاب عمر

ترأس محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،اجتماعا موسعا مع مديرى الادارات التعليمية ،ومسئولى المتابعة الميدانية ،ومديرى المراحل وموجهى العموم للمواد الدراسية..بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية الإدارية والتعليم العام بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية للتشديد على تكثيف المتابعة للمدارس والمتابعة اليومية وتوزيع الكتب الدراسية والاهتمام بتفعيل منصة كيريو الثانوى وتسليم التابلت للطلاب ، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

 لا يوجد فصل بدون معلم


وفى بداية الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة 
المتابعة المستمرة للمدارس والتأكد من سد العجز فى المعلمين بكافة التخصصات والاستعانة بالمعلمين بالحصة والمعلمين المحالين للمعاش وفقا لتوجيهات الوزارة فى هذا الشأن  قائلا : " لا يوجد فصل بدون معلم" وفى حالة اعتزار اى معلم بالحصة عن أداء عمله يتم التسكين من قائمة الاحتياط وتصبح المسؤولية فى حالة وجود أى عجز على مدير المدرسة والتوجيه الفنى لكل مادة مشددا على المتابعة المستمرة للانتهاء من توزيع الكتب الدراسية وتسليم جميع الطلاب بالمدارس بالتنسيق مع مسؤول التوريدات بكل نقطة توزيع ومدرسة و المتابعة اليومية لغياب الطلاب واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .


كما شدد وكيل الوزارة على موجهى العموم ومديرى المراحل بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والواجب المنزلى والتشديد على الانضباط المدرسى وتفعيل الاشراف اليومى وعدم ترك اى حصة بدون معلم وتوجيه مديرى المدارس الثانوية بتعميم فيديوهات شرح منصة كيريو على الطلاب لتسهيل التسجيل على المنصة والاستفادة من مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعى وسرعة تسليم التابلت على طلاب الصف الاول الثانوى بجميع المدارس .

بأسيوط الادارات التعليمية توزيع الكتب الدراسية المعلمين الاستعانة بالمعلمين بالحصة أخبار أسيوط العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

الأردن

الخارجية الأردنية تعلق على رد حماس بشأن خطة ترامب بغزة

الاحتلال

ترحيب باكستاني ماليزي بقبول حماس خطة ترامب لوقف إطلاق النار

غزة

القناة 12: إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة من الجنوب إلى شمال القطاع

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد