مدير تعليم أسيوط : لا يوجد فصل بدون معلم وتم سد العجز فى المعلمين

ترأس محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،اجتماعا موسعا مع مديرى الادارات التعليمية ،ومسئولى المتابعة الميدانية ،ومديرى المراحل وموجهى العموم للمواد الدراسية..بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية الإدارية والتعليم العام بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية للتشديد على تكثيف المتابعة للمدارس والمتابعة اليومية وتوزيع الكتب الدراسية والاهتمام بتفعيل منصة كيريو الثانوى وتسليم التابلت للطلاب ، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

لا يوجد فصل بدون معلم



وفى بداية الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة

المتابعة المستمرة للمدارس والتأكد من سد العجز فى المعلمين بكافة التخصصات والاستعانة بالمعلمين بالحصة والمعلمين المحالين للمعاش وفقا لتوجيهات الوزارة فى هذا الشأن قائلا : " لا يوجد فصل بدون معلم" وفى حالة اعتزار اى معلم بالحصة عن أداء عمله يتم التسكين من قائمة الاحتياط وتصبح المسؤولية فى حالة وجود أى عجز على مدير المدرسة والتوجيه الفنى لكل مادة مشددا على المتابعة المستمرة للانتهاء من توزيع الكتب الدراسية وتسليم جميع الطلاب بالمدارس بالتنسيق مع مسؤول التوريدات بكل نقطة توزيع ومدرسة و المتابعة اليومية لغياب الطلاب واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .



كما شدد وكيل الوزارة على موجهى العموم ومديرى المراحل بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والواجب المنزلى والتشديد على الانضباط المدرسى وتفعيل الاشراف اليومى وعدم ترك اى حصة بدون معلم وتوجيه مديرى المدارس الثانوية بتعميم فيديوهات شرح منصة كيريو على الطلاب لتسهيل التسجيل على المنصة والاستفادة من مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعى وسرعة تسليم التابلت على طلاب الصف الاول الثانوى بجميع المدارس .