محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه

طمأن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أهالي المحافظة بشأن ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول غمر بعض الجزر بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة وصور مغلوطة تهدف لإثارة القلق بين المواطنين.

منسوب نهر النيل طبيعي وفي معدلاته المعتادة

وقال محافظ أسيوط في تصريحاته صحفية أن الوضع في أسيوط مستقر تمامًا، ومنسوب نهر النيل طبيعي وفي معدلاته المعتادة، ولا توجد أي خطورة على الأهالي أو الأراضي الزراعية، وما تم تداوله من صور لجزر مغمورة لا يمت للواقع بصلة.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن الأراضي التي قد تتعرض للغمر سنويًا هي أراضي طرح النهر المنخفضة الواقعة قبلي قناطر أسيوط، وهي بطبيعتها ضمن القطاع المائي للنهر، ولا يوجد بها مباني أو زراعات أساسية، موضحًا أن عملية الغمر أمر طبيعي يتكرر في نفس التوقيت من كل عام، خلال أشهر زيادة التصرفات المائية من مايو وحتى أكتوبر، ويتراوح بين 10 و40 سنتيمتر فقط.

وحدد المحافظ هذه المناطق بأنها تشمل جزيرة ساحل سليم بمركز ساحل سليم، ومجريس والبوبا بمركز صدفا، والعقال بمركز البداري، إضافة إلى عزبة الفيومي وعزبة سليمان بمركز القوصية، لافتًا إلى أن هذه الأماكن معروفة مسبقًا وتم إخطار الأهالي القاطنين بجوارها قبل موسم الغمر السنوي.

وأضاف كلفت فرق الرصد بالنزول ميدانيًا لتوثيق الوضع الحالي عبر بث مباشر من المناطق المذكورة لإظهار الحقيقة، فضلًا عن استمرار المتابعة اليومية مع قناطر أسيوط وأجهزة حماية النيل والوحدات المحلية والحماية المدنية، لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الموارد المائية، وبتكليف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة الموقف المائي على مدار الساعة.