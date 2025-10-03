قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان رسمي| التفاصيل الكاملة لموافقة حماس على خطة ترامب للسلام
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
محافظات

محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

طمأن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أهالي المحافظة بشأن ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول غمر بعض الجزر بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة وصور مغلوطة تهدف لإثارة القلق بين المواطنين. 

منسوب نهر النيل طبيعي وفي معدلاته المعتادة

وقال محافظ أسيوط في تصريحاته صحفية أن الوضع في أسيوط مستقر تمامًا، ومنسوب نهر النيل طبيعي وفي معدلاته المعتادة، ولا توجد أي خطورة على الأهالي أو الأراضي الزراعية، وما تم تداوله من صور لجزر مغمورة لا يمت للواقع بصلة. 

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن الأراضي التي قد تتعرض للغمر سنويًا هي أراضي طرح النهر المنخفضة الواقعة قبلي قناطر أسيوط، وهي بطبيعتها ضمن القطاع المائي للنهر، ولا يوجد بها مباني أو زراعات أساسية، موضحًا أن عملية الغمر أمر طبيعي يتكرر في نفس التوقيت من كل عام، خلال أشهر زيادة التصرفات المائية من مايو وحتى أكتوبر، ويتراوح بين 10 و40 سنتيمتر فقط. 

وحدد المحافظ هذه المناطق بأنها تشمل جزيرة ساحل سليم بمركز ساحل سليم، ومجريس والبوبا بمركز صدفا، والعقال بمركز البداري، إضافة إلى عزبة الفيومي وعزبة سليمان بمركز القوصية، لافتًا إلى أن هذه الأماكن معروفة مسبقًا وتم إخطار الأهالي القاطنين بجوارها قبل موسم الغمر السنوي.

 وأضاف كلفت فرق الرصد بالنزول ميدانيًا لتوثيق الوضع الحالي عبر بث مباشر من المناطق المذكورة لإظهار الحقيقة، فضلًا عن استمرار المتابعة اليومية مع قناطر أسيوط وأجهزة حماية النيل والوحدات المحلية والحماية المدنية، لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

 وأكد محافظ أسيوط أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الموارد المائية، وبتكليف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة الموقف المائي على مدار الساعة.

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

