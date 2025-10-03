محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 3 حالات إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمركز أسيوط وحي شرق، في إطار الحملات المستمرة للتصدي للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إزالة التعديات بأسيوط

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم، قامت بإزالة سور من البلوك بارتفاع 3 أمتار على مساحة قيراط واحد بقرية بني غالب، التابعة للوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير، وذلك بمشاركة مسئولي الجمعية الزراعية والتنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الأرض للجمعية الزراعية لمتابعتها.

كما نفذت الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم، إزالة فورية لأعمدة الدور الرابع العلوي بشارع تقسيم البترول، وإزالة أعمدة الدور الرابع علوي بمنطقة الحمراء فضلًا عن فك شدة خشبية لغرفة بالدور السابع العلوي بمنطقة الوليدية، وإزالة فورية لأعمدة غرفة بنزلة عبداللاه على مساحة 30 متر تقريبًا بمشاركة نواب رئيس الحي ووحدة الإشغالات.

وأكد المحافظ على تطبيق القانون بكل حزم وتحرير محاضر للمخالفين، مشددًا على استمرار حملات الرصد والإزالة بالتنسيق مع لجان المتابعة ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية، لضمان عدم تكرار التعديات.

أسيوط.. تحرير 2810 محاضر للمخابز والأسواق خلال حملة لحماية المستهلك محافظ أسيوط يشهد أمسية مصر بحضور البابا تواضروس : وطن التعايش والوحدة

وأشار إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.