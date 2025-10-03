محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة

كشف اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن جاهزية المحافظة الكاملة للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب نهر النيل، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تعمل بشكل منسق لضمان سلامة الأراضي الزراعية وحماية المواطنين من أي تأثير محتمل للفيضان.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عدد المناطق المتأثرة بالفيضان يبلغ 6 مناطق فقط، معظمها تقع ضمن نطاق أراضي طرح النهر، وهي أراضٍ طبيعتها الجغرافية تجعلها معرضة للغمر بالمياه لكنها غير مأهولة بالسكان، وبالتالي لا تمثل تهديدًا مباشرًا على الأرواح أو المنشآت.

ساحل سليم ضمن المناطق المتأثرة

وأشار أبو النصر إلى أن من بين أبرز المناطق المتأثرة منطقة طرح النهر في مركز ساحل سليم، مؤكدًا أن المحافظة على وعي كامل بهذه المواقع وتتعامل معها بمرونة من خلال خطط معدّة مسبقًا، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

خطط سنوية وغرف عمليات جاهزة

وأوضح محافظ أسيوط أن هناك خططًا سنوية يتم إعدادها مسبقًا بالتعاون مع غرفة عمليات المحافظة ووزارة الري، لمواجهة أي موجة فيضان محتملة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات يتم اختبارها وتحديثها بشكل دوري لضمان الفاعلية.

وأكد أن الوضع في المحافظة مستقر تمامًا، ولا توجد أي تأثيرات سلبية على الأراضي الزراعية أو المناطق السكنية، مشددًا على أن كل الأمور تحت السيطرة، بفضل الجهود المشتركة بين الجهات التنفيذية والأمنية.

لا تأثير على الأراضي الزراعية أو السكان

وتابع المحافظ بأن الكتلة السكانية في أسيوط لم تتعرض لأي خطر أو إجلاء، مؤكدًا أن أراضي طرح النهر ليست مخصصة للسكن أو الزراعة الدائمة، وأن الغمر المؤقت لها أمر طبيعي خلال فترات ارتفاع المنسوب.

غرفة عمليات لمتابعة التطورات أولًا بأول

أكد اللواء هشام أبو النصر أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تطورات الموقف المائي، وللتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

رسائل طمأنة من المحافظة

اختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تولي الملف المائي أهمية كبرى ضمن خطة مواجهة الأزمات والطوارئ، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية يتم تنفيذها لحظة بلحظة لضمان الاستعداد الكامل لأي تطور.