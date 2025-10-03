قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن جاهزية المحافظة الكاملة للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب نهر النيل، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تعمل بشكل منسق لضمان سلامة الأراضي الزراعية وحماية المواطنين من أي تأثير محتمل للفيضان.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عدد المناطق المتأثرة بالفيضان يبلغ 6 مناطق فقط، معظمها تقع ضمن نطاق أراضي طرح النهر، وهي أراضٍ طبيعتها الجغرافية تجعلها معرضة للغمر بالمياه لكنها غير مأهولة بالسكان، وبالتالي لا تمثل تهديدًا مباشرًا على الأرواح أو المنشآت.

ساحل سليم ضمن المناطق المتأثرة

وأشار أبو النصر إلى أن من بين أبرز المناطق المتأثرة منطقة طرح النهر في مركز ساحل سليم، مؤكدًا أن المحافظة على وعي كامل بهذه المواقع وتتعامل معها بمرونة من خلال خطط معدّة مسبقًا، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

خطط سنوية وغرف عمليات جاهزة

وأوضح محافظ أسيوط أن هناك خططًا سنوية يتم إعدادها مسبقًا بالتعاون مع غرفة عمليات المحافظة ووزارة الري، لمواجهة أي موجة فيضان محتملة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات يتم اختبارها وتحديثها بشكل دوري لضمان الفاعلية.

وأكد أن الوضع في المحافظة مستقر تمامًا، ولا توجد أي تأثيرات سلبية على الأراضي الزراعية أو المناطق السكنية، مشددًا على أن كل الأمور تحت السيطرة، بفضل الجهود المشتركة بين الجهات التنفيذية والأمنية.

لا تأثير على الأراضي الزراعية أو السكان

وتابع المحافظ بأن الكتلة السكانية في أسيوط لم تتعرض لأي خطر أو إجلاء، مؤكدًا أن أراضي طرح النهر ليست مخصصة للسكن أو الزراعة الدائمة، وأن الغمر المؤقت لها أمر طبيعي خلال فترات ارتفاع المنسوب.

غرفة عمليات لمتابعة التطورات أولًا بأول

أكد اللواء هشام أبو النصر أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تطورات الموقف المائي، وللتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

رسائل طمأنة من المحافظة

اختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تولي الملف المائي أهمية كبرى ضمن خطة مواجهة الأزمات والطوارئ، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية يتم تنفيذها لحظة بلحظة لضمان الاستعداد الكامل لأي تطور.

اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ارتفاع في منسوب نهر النيل

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

عمرو اديب

تجارب الحياة.. عمرو أديب لا تثق في أحد قبل أن تختبره فأغلب النساء تعيش دور الضحية

جانب من الفاعليات

المؤتمر العلمي الرابع لقسم التربية الفنية بنوعية عين شمس

الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

الجامعة الأمريكية تواجه أزمة توقف تمويل منحة USAID ودعم الطلاب يتجاوز 24 مليون دولار سنويا

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

