طلب إحاطة حول استعداد الحكومة لمواجهة فيضان النيل وحماية المتضررين

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة

إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجَّه رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري ووزيرة التنمية المحلية، بشأن استعدادات الحكومة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر النيل خلال أكتوبر الجاري وما ترتب عليه من مخاطر غمر بعض مناطق "طرح النهر" بعدد من المحافظات، وفي مقدمتها المنوفية والبحيرة.

وأكدت "سلامة"، في طلب الإحاطة، أن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول توقع استمرار زيادة كميات المياه حتى نهاية الشهر، وما تبعها من قرارات بإخلاء بعض المنازل والعشش الواقعة على طرح النهر، تستدعي طرح تساؤلات واضحة حول مدى جاهزية الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.

وتساءلت النائبة حول الخطة الزمنية للتعامل مع احتمالات استمرار ارتفاع المناسيب؟ وما الإجراءات العاجلة لحماية السكان، خاصة النساء والأطفال، الذين تم توجيههم لمغادرة أماكنهم؟ فضلًا عن خطط إعادة تسكين الأسر المتضررة بشكل مؤقت أو دائم، وحجم التنسيق بين الوزارات والمحافظات في تطبيق خطط الطوارئ.

وأوضحت النائبة أن الهدف من هذا الطلب هو ضمان التعامل المبكر والفعال مع الأزمة لتقليل الخسائر، وبعث رسالة طمأنة للمواطنين بالمحافظات المعرضة للمخاطر.