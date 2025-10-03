البابا تواضروس يزور دير السيدة العذراء بجبل أسيوط | صور

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في حفل استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بدير السيدة العذراء بجبل أسيوط، بحضور اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وورؤساء جامعات أسيوط وبدر وسفينكس ونائب رئيس جامعة الأزهر، وقيادات المحافظة النيابية والعسكرية والأمنية والدينية وممثلي الوزارات والهيئات والطوائف المسيحية ورموز المجتمع الأسيوطي.

وأكد النعماني علي ان شعب مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سيظل ينعم بنعمتي الأمن والسلام و يبقي وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والمحبة التي يتميز بها عبر العصور.

وأشاد "النعماني" بالجهود الوطنية التي يبذلها قداسة البابا، ودعم قيم التسامح، الى جانب دوره الوطني والروحي ونهجه المتوازن الذي يجمع بين الحكمة الروحية والجهود الوطنية.

والذي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين كأبناء وطن واحد.