محافظ أسيوط: حملات توعية بأضرار حرق المخلفات الزراعية بقرى منفلوط

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على خطورة ظاهرة الحرق المكشوف لمخلفات الذرة والبوص خلال موسم الحصاد، لما تسببه من انبعاث أدخنة كثيفة تؤدي إلى تلوث الهواء وتضر بالصحة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات غير الآمنة تعد من الأسباب الرئيسية لظهور السحابة السوداء.

وأكد أبو النصر أن المحافظة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تعزيز وعي المزارعين وطلاب المدارس بخطورة الحرق المكشوف

وأوضح المحافظ أن إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، برئاسة رجب محمود، نظمت سلسلة من الندوات والفعاليات التوعوية بقرى مركز منفلوط، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، والوحدة المحلية للمركز. واستهدفت الأنشطة تعزيز وعي المزارعين وطلاب المدارس بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات البلدية والزراعية، والتأكيد على أهمية إعادة تدويرها أو فرمها لاستخدامها كعلف للحيوانات أو سماد عضوي (كومبوست) بدلاً من التخلص منها بالحرق.

كما تم تعريف المشاركين بالعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تشمل غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه والحبس للمخالفين، مع توضيح سبل الاستفادة من المفارم المتاحة بالوحدات المحلية والجمعيات الأهلية برسوم رمزية لفرم المخلفات.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن حملات التوعية ستتواصل بالتوازي مع موسم حصاد الذرة في مختلف المراكز والقرى، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مؤكدًا أن الهدف هو حماية البيئة وصون صحة المواطنين من أضرار التلوث.