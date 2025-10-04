محافظ أسيوط: ضبط دقيق بلدي مدعم قبل بيعه وتحرير 284 محضرًا تموينيًا

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المطاحن قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 284 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية موسعة شملت مختلف المراكز والأحياء. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الاستغلال التجاري وضبط الأسواق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030".

ردع محاولات التلاعب في الأسعار

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وبمشاركة مباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي، واستهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية، والمحلات التجارية والأسواق والمخازن، إلى جانب مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود وفروع "جمعيتي"، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وردع محاولات التلاعب في الأسعار أو الاتجار غير المشروع.

ضبط 54 جوال دقيق بلدي مدعم بأحد مطاحن

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 54 جوال دقيق بلدي مدعم بأحد مطاحن مركز الفتح قبل بيعه بالسوق السوداء، وضبط 20 جوال ردة ناعمة مخصصة للمخابز البلدية، بالإضافة إلى كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، و210 كجم من السكر والدقيق بدون فواتير، و6 كجم كبدة فاسدة، إلى جانب عصائر مثلجة مجهولة المصدر، كما جرى تحرير 8 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و12 محضرًا آخر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.

وفيما يخص المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 252 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن والمواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات، والغلق دون إذن، والتوقف الجزئي، وعدم وجود موازين، والتصرف في حصص الدقيق، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع المراكز والقرى لضمان التزام المنشآت التموينية بالقوانين والقرارات المنظمة، وحماية المواطنين من جشع بعض التجار.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.